比爾蓋茲：因為過大而分拆科技巨頭 並非好主意

20 年前，微軟 (Microsoft Corp)(MSFT-US) 聯合創辦人比爾蓋兹 (Bill Gates) 曾因公司的分拆問題，與美國司法部激烈對抗，如今，他仍然認為，政客們一直想分拆美國科技巨頭的想法，並不是個好主意。

1990 年代末，微軟為推廣 IE 擊敗 Netscape 瀏覽器，將 IE 免費搭載於 Windows 上綑綁銷售，引來美國司法部的反壟斷訴訟，並試圖分拆微軟。在多年纏訟之後，微軟最終保持住目前格局不變。

20 年後，微軟成為少數幾家在華盛頓沒有受到監管審查的大型美國科技公司之一，包括美國司法部、聯邦貿易委員會 (FTC)、各州檢察長和國會，都在進行一系列針對大企業的審查，包括從 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 的 Google、到 Facebook (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，都在目標之列。

華盛頓政客們認為，這些巨頭影響力已經過大，需加強監管審查。2020 年總統參選人參議員 Elizabeth Warren，甚至制定了詳細計畫，要將這些大公司分拆開來。

蓋茲接受《彭博電視》專訪時，對於這麼做的正確性感到懷疑。他表示，如果公司的某些做法不對，那麼應該去禁止那些行為，而不是去將公司拆開成兩個部分，讓「兩個人做壞事」，這似乎不是一種解決方案。

微軟之前勉強避免了被分拆的命運，當時，一家聯邦上訴法院推翻了下級法院作出的要求微軟分拆的裁定。

微軟靠著股價的反彈，超越蘋果和亞馬遜，成為了美國市值最高的公司，這源於市場看好其雲端業務，加上投資人認為，美歐的監管部門會加大對其他科技巨頭的審查，反將微軟視為一個安全的避風港。

包括 David Cicilline 在內的議員，正在帶領眾議院反壟斷小組委員會調查大型網際網路公司，他們要求公司提供有關收購、商業慣例、執行通訊、以前的調查和訴訟的詳細訊息，努力將一切攤在顯微鏡下。

蓋茲表示，他很難相信分拆會是正確的解答。由於這些公司都非常大、非常重要，政府考慮將它分拆，這樣的觀點並不奇怪。

蓋茲指出，微軟自身的反壟斷審查，使得公司更審慎於避免這些疑慮產生。在他看來，像 Google 及亞馬遜些公司的做為「完全合法」，「他們做出許多創新」。

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