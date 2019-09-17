訊連訂閱制成效佳 Q4起可望貢獻可觀營收

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (17) 日發布「創意導演 365」訂閱版本更新，同時推出包括「威力導演 18」等新一代創意導演家族，由於近來已有超過 6 成既有用戶轉為訂閱制，顯示租賃模式成效良好，今年第 4 季起可望產生可觀的循環性營收，在新一代創意導演家族推出下，將持續挹注營運動能。

訊連科技今日推出新一代創意導演家族，包含「威力導演 18」、「相片大師 11」、「ColorDirector 8」、及「AudioDirector 10」等 4 套旗艦級多媒體創作軟體，提供用戶更強大的編輯工具和優化創作流程，並整合 AI 智慧技術與各式創新擴充內容與特效，用戶可彈性訂閱，並可隨時更新至最新版本。

由於創意導演家族先前採取買斷制，遭遇營運困境，訊連因而推出訂閱制進行營運轉型，來自訂閱制的訂單比率由 2017 年的 3.5%，大幅成長至去年的近 5 成，表現超越先前預期。

訊連執行長黃肇雄表示，今年目前為止，已有逾 6 成既有用戶轉為訂閱制，更有高達 7 成的台灣用戶轉向訂閱，顯示租賃模式表現持續良好，預期今年第 4 季起，可產生可觀的循環性營收，另外 2 項新成長引擎包括 PowerDirector & PhotoDirector 支援 iOS 與 Mac 平台，正在開發中，明年起可望明顯貢獻營收。

黃肇雄先前指出，與買斷模式相較之下，租賃模式產品平均售價相對較低，因此，租賃模式啟動首年，對財報營收會有負面影響，不過，租賃模式具有循環式的經常性收入，長期來看，對營運的貢獻度較佳，且租賃模式營收在會計報表上，不能一次認列，一年後此負面因素就會消失。

訊連第 2 季稅後純益 8688.9 萬元，季增 47.8%，年減 38.5%，每股純益 1.04 元；上半年稅後純益 1.46 億元，年減 19.3%，每股純益 1.74 元。