美國不需要進口中東原油？分析師：別理川普 美國無法免疫

美國總統川普週一 (16 日) 就沙烏地原油設施遇襲事件發表一系列推文，並且表示美國不再需要中東的石油和天然氣。不過美國政府的數據顯示，儘管美國成為龐大的能源生產國，但仍大量採購海灣國家的原油及石油產品。

川普在推文中說，「因為過去幾年我們在能源方面做得很好 (謝謝您，總統先生！)，我們是淨能源出口國了，現在還是世界第一大能源生產國，我們不需要中東的石油和天然氣。」

川普聲稱，他同意釋出戰備石油，只是為了盟國著想。

川普推特

但此一說法業界並不買單。大西洋理事會全球能源中心資深研究員 Jean-François Seznec 表示，整體來說，美國仍有不少進口，無法自全球市場中免疫。

沙烏地阿拉伯是世界最大的石油出口國，每天往全球外銷約 700 萬桶原油。美國每天產量約為 1200 萬桶，但每天消耗 2000 萬桶，這意味著它必須進口其餘產品。美國的大部分缺口來自加拿大，但仍有一些來自沙國、伊拉克和其他海灣國家。

美國能源資訊管理局 (US Energy Information Administration) 數據顯示，在 2018 年，美國平均每月從海灣地區進口 4800 萬桶原油和石油產品。

前歐巴馬政府能源顧問 Jason Bordoff 表示，頁岩油革命無法使美國免受全球石油市場的衝擊，美國仍是全球能源市場的一部分。

大西洋理事會的另一位資深研究員 Phillip Cornell 過去常向沙國國企 Saudi Aramco 提供意見，他表示，川普喜歡誇大，他發的這則推文毫無意義。

布蘭特原油在週一最初時刻，一度上漲近 20%，不過隨著交易時間跌幅減低至 14% 附近，美國的汽油及燃料油，也分別上漲 10% 左右。