沙國遭襲 全球損失5%原油供應量 原油期貨價格走向將如何？

幾位能源市場分析師稱，沙國 2 個關鍵石油生產設施週末遭襲擊一事，加劇了市場對中東供應安全的擔憂，且提高了全球原油市場的風險溢價。

沙國 Abqaiq 石油加工廠和附近的 Khurais 油田週六遭襲擊，導致原油產量減少 570 萬桶 / 日，或約沙國每日產量的一半，也是全球每日原油產量的 5% 以上。這使得週一交易，原油期貨創十多年來最大單日漲幅。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 8.05 美元或 14.7%，收每桶 62.90 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 8.80 美元或 14.6%，收每桶 69.02 美元。

高盛大宗商品研究主管 Jeff Currie 報告指出，這是「這對關鍵石油基礎設施造成了歷史性的巨大破壞。這些事件意味全球供應威脅的急遽上升，因為後續還有進一步攻擊的風險。」

川普也表態授權動用美國的緊急儲備 SPR 以確保供應穩定，此後原油價格自高峰下降。

價格上漲強度難以預料

據報導，阿美公司 (Saudi Aramco) 目標在週一恢復 200 萬桶 (約 1/3 產量) 的產量，知情人士透露，該公司約有 35 日至 40 日的庫存量可以對應履行契約義務的需求量。

高盛 Currie 認為，由於官方沒有評論時間表以及生產虧損的規模，所以很難預測未來幾週價格漲勢的強度，儘管如此，他仍試圖粗略估計原油期貨可能的結果。

他認為，大約會有一週的時間非常短暫的中斷，價格上最多可能受衝擊 3 至 5 美元 / 桶。但，如果中斷運作的時間拉長到 2 週至 6 週，每桶價格可能會上漲 5 美元至 14 美元。

「萬一目前中斷的程度拉長到 6 週以上，我們預期 Brent 價格會快速上漲至每桶 75 美元以上，到那水準就會看到美方釋出 SPR，大到足以平衡數個月的短缺，且讓價格在該水準達到上限。」

美國的戰略石油儲備（SPR）是由美國能源部管理的石油緊急儲備，不斷增加其儲備量，旨在防止原油在不確定時期完全耗盡。

「如果生產極度中斷到每日 400 萬桶超過 3 個月，這會讓價格攀升至 75 美元 / 桶以上，引發大量頁岩油供應和需求反應。」

最糟糕的情況——原油每桶又見 100 美元

風險諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）分析報告指出，「週末襲擊的規模將鼓勵市場重新審視石油地緣政治風險溢價之必要性。」

「如果該襲擊造成的破壞能快速解決，可能只會有 2 美元到 3 美元左右的溢價，但如果阿美公司的基礎設施遭嚴重破壞，導致長期供應短缺，就可能出現 10 美元的溢價。」

但他們也認為，「現階段，全球平衡不像 2018 年那樣寬鬆，但也不緊張，因此如果沙國基礎設施真的遭嚴重損害，或油價大幅上漲的話，美國只需要釋放 SPR 石油儲備就可以了。」

在週末襲擊事件之前，石油市場一直聚焦在供應過剩以及中美貿易爭端下的全球成長隱憂。

上週 OPEC 和 IEA 甫稱，雖然 OPEC + 戮力減產，石油市場最終 2020 年仍可能出現供應過剩。

Jefferies 能源分析師 Jason Gammel 週日公布研究報告，認為該地區的衝突更廣泛，再加上沙國和美國的回應，其政治風險溢價可能會推升原油價格 5-10 美元 / 桶。

「最糟糕的情況是，霍爾木茲海峽的石油運輸關閉，油價將突破 100 美元，但我們認為這種結果非常不可能，因為這一招也會讓伊朗重要盟國中國遭到重創。」