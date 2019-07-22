中東緊張情勢加劇 大摩：油價仍將處於相對低檔

中東緊張情勢持續升溫，伊朗扣押了一艘英國籍油輪，英國政府示警，伊朗應立刻放行這艘油輪，否則將面臨「嚴重後果」；該消息使今 (22) 日油價走高，但摩根士丹利策略師研判，未來幾個月，油價仍將處於相對低檔。

台北時間週一晚間 8 點 25 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.28%，至每桶 63.27 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.47%，至每桶 56.45 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根士丹利策略師 Martijn Rats 在接受 CNBC 採訪時表示，就歷史經驗來看，地緣政治緊張情勢導致原油供給中斷的情形，都不會持續太久。

Rats 指出，來自非石油輸出國組織 (OPEC) 的供給，成長得相當快，改變了市場生態，「這就是導致價格將處於相對低檔的原因」。

根據 OPEC 預估，來自非 OPEC 國家的原油供給，2019 年平均每日會增加 200 餘萬桶，2020 年將進一步升至每日 240 萬桶。

Rats 強調，上述數據極為重要，「因為它遠高於全球需求成長幅度」。

國際能源署 (IEA) 也在 7 月 12 日發布的月報中寫道，在美國原油產量飆升的情況下，預估未來 9 個月，全球原油庫存將大幅增加。

IEA 月報稱，雖然石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定延長減產協議，但並未改變供過於求的市場前景，「顯然，這對承擔維持市場平衡責任者來說，是一大挑戰。」

目前 OPEC 的平均日產量約 3000 萬桶，據 IEA 估計，2020 年初，市場對 OPEC 的原油需求，將降至每日 2800 萬桶；2020 年第 1 季末，全球原油庫存累計可能增加 1.36 億桶。