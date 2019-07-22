中東緊張情勢加劇 大摩：油價仍將處於相對低檔

中東緊張情勢持續升溫，伊朗扣押了一艘英國籍油輪，英國政府示警，伊朗應立刻放行這艘油輪，否則將面臨「嚴重後果」；該消息使今 (22) 日油價走高，但摩根士丹利策略師研判，未來幾個月，油價仍將處於相對低檔。
台北時間週一晚間 8 點 25 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.28%，至每桶 63.27 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.47%，至每桶 56.45 美元。
摩根士丹利策略師 Martijn Rats 在接受 CNBC 採訪時表示，就歷史經驗來看，地緣政治緊張情勢導致原油供給中斷的情形，都不會持續太久。
Rats 指出，來自非石油輸出國組織 (OPEC) 的供給，成長得相當快，改變了市場生態，「這就是導致價格將處於相對低檔的原因」。
根據 OPEC 預估，來自非 OPEC 國家的原油供給，2019 年平均每日會增加 200 餘萬桶，2020 年將進一步升至每日 240 萬桶。
Rats 強調，上述數據極為重要，「因為它遠高於全球需求成長幅度」。
國際能源署 (IEA) 也在 7 月 12 日發布的月報中寫道，在美國原油產量飆升的情況下，預估未來 9 個月，全球原油庫存將大幅增加。
IEA 月報稱，雖然石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 決定延長減產協議，但並未改變供過於求的市場前景，「顯然，這對承擔維持市場平衡責任者來說，是一大挑戰。」
目前 OPEC 的平均日產量約 3000 萬桶，據 IEA 估計，2020 年初，市場對 OPEC 的原油需求，將降至每日 2800 萬桶；2020 年第 1 季末，全球原油庫存累計可能增加 1.36 億桶。