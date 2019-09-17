彭博：沙烏地阿美將延遲交油、要求部分客戶接受不同等級油種

《彭博社》報導，週二 (17 日) 沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 已向旗下客戶表示，因煉油廠遭到攻擊之緣故，部分 10 月交付的原油，將需要延遲交貨，並且沙烏地阿美還要求部分客戶，接受不同等級的原油。

由於沙烏地阿美煉油設施在上週六 (14 日) 遭到無人機襲擊，導致 2 座煉油廠爆炸，約喪失每日原油產能 570 萬桶，雖然沙烏地阿美已在週日 (15 日) 表示，將調動原油庫存來完成對客戶之交貨，但市場認為，沙烏地阿美告知客戶將延期交貨，且要求部分客戶接受不同等級之油種，在在顯示沙烏地阿美的原油供給，確實已經出現問題。

《路透社》報導，原油交易商 Onyx Commodities 聯合執行長 Greg Newman 表示，估計成品油價格將強勁，尤其是高硫燃料油，因為當前高硫燃料油供給緊俏，而且這種燃料油與沙烏地阿美產出的重質原油，關聯最為密切。

油市週一 (16 日) 對沙烏地阿美煉油廠遭攻擊一案反應激烈，週一 (16 日) 紐約輕原油 (WTI) 上漲 14.7% 以每桶 62.90 美元作收，創下 2008 年來最大單日漲幅；布蘭特原油 (Brent) 則上漲 14.6% 以每桶 69.02 美元作收，創下史上最大單日漲幅。

但市場分析，WTI 與布蘭特雙雙大漲，除了多頭力量之外，相信很大一部分原因是市場空單被軋爆，在空單回補與多頭力量的帶動之下，才寫下了驚人漲幅，而這樣的漲幅可能無法充分反應市場對油價後市的真正看法，因空單回補的力量過於強大。

截至台北時間週二 (17 日) 下午 17 時許，WTI 於歐洲交易時間是小幅回落 0.89%，暫報每桶 62.11 美元。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

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