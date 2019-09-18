【馮冠華專欄】油價回軟，股市反彈？

9 月 18 日推介 - 小米（1810）

1）上日港股市況總結：恆指週二低開低走。指數在低開 182 點後，受 A 股拖累而跌幅加劇，最多曾下跌約 431 點，低見 26694 點。最終以 26790 點收盤，下跌 334 點。成交金額按日下跌約 16% 至 681 億。港股通南下仍是淨流出，金額約港幣 7 億。滬深股通北上也轉為淨流出，金額約人民幣 5 億。藍籌 6 升 43 跌 1 持平。



板塊方面，跌勢相當平均及全面，只見防守型股份相對表現較佳而已。做空方面，佔大市成交上升至約 16.7%。牛熊證街貨最新比例為 61:39，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 58:42；重貨區方面，熊證下移至 27400-27449，牛證則在 26650-26699。恆指期貨夜市收報 26841，上升 94 點，高水 51 點。港股 ADR 上升 8 點，相等於恆指 26799 點。

簡評：昨天上證低開低走並跌破 3000 點大關，有市場分析指，弱勢原於昨天 MLF 到期而利率不變，暗示人行短期降息機會不大。憧憬幻滅下令資金獲利回吐；另外，沙特事件令油價急升，憂慮通脹上升、經濟滯後及環球減息步伐放緩也可能是跌市因素之一。



另外，人民幣離岸價在昨天盤中也走貶，相信亦令 A 股跌勢加劇。恆指昨天的走勢，差不多和上證同歩，市場亦對中美的副部級會談利好消息置諸不理。留意指數現價和牛證重貨區相近，屠牛風險明顯上升，特別是在成交淡靜下更利單邊操作，指數再下行的機會也不少。

減息利好股市不用多作說明，不然川普也不會不停地向聯準會開火。短期因減息憧憬落空而回調的 A 股，也不代表就此轉勢，但肯定的，是少了一個炒作的借口。接下來週五的 LPR 定價或可啟示多一點。

執筆時傳出沙特石油產量或提早完全恢復正常 （見點 3），油價即時大幅回落。昨天市場擔心的，又可能變成杞人憂天。現今的市場消息，非但要考慮真確性，且變快之頻率也相當高，這週美國的利率期貨變化之巨，也是始料不及。穩健型的投資者，還是靜待聯準會的決定才再作部署好了。至於今天推介，留意昨天終於展開回購的小米（1810）。（見點 5）

2）昨天早上，美國貿易代表辦公室表示，中美本週四 9 月 19 日會在美國華盛頓舉行副部級會談，預料會為下月初中美貿易戰第 13 輪談判鋪路。美國貿易代表辦公室未有透露更多本周會談細節。（經濟日報）

3）據路透消息，沙特石油產量將比先前認為的更快恢復到正常水平，將在 2-3 周內完全恢復正常。在上週六 (9 月 14 日) 的無人機襲擊造成的 570 萬桶 / 日石油產能損失中，目前已經恢復力其中將近 70% 的產能。

4）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 34 點或 0.13%，標指和納指則分別上升 0.26% 及 0.4%。十年期債息回落至 1.81%，美滙指數亦回落至 98.26，紐約期油最新報 58.82 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）重啟分拆的百威亞太（1876）今天起招股，下周一截止認購。百威亞太全球發售約 12.6235 億股，其中 95% 國際發售，5% 公開發售，每股招股價介乎 27 元至 30 元，集資額介乎 340.83 億至 378.71 億元。每手 100 股，入場費 3030.23 元。（市盈率（PE）約為 26 倍至 29 倍，比青島（168）及華潤啤酒（291）低）該公司引入新加坡政府投資公司（GIC）為基石投資者，認購 10 億美（約 78 億港元）股份。



該公司擁有發售量調整權，如發售量調整獲悉數行使，該公司可發行最多 4.649 億股額外發售股份，佔按發售價的發售股份初始數目合共最多 36.8%，可將集資規模進一步增至最多 518.18 億元；另外亦有一成半的超額配股權。

小米集團（1810）時隔兩個多月再次回購股份。聯交所資料顯示，小米以每股價格 9.03 元至 9.07 元進行回購，涉資近 2500 萬元，回購約 275.62 萬股。這是在公司 9 月 3 日宣布進行多達 120 億元的股票回購計劃後的首次回購。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/