人民幣「國際化」之路裹足不前 三年努力僅換得0.3%增長

中國力推人民幣成國際貨幣，但根據國際結算銀行 (BIS) 最新公布數據顯示，過去三年，人民幣的「國際化」之路，只取得微不足道的進展。

國際結算銀行每三年會公布一次外匯調查。根據最新報告顯示，人民幣在世界交易的日均成交量為 2840 億美元，高於三年前的 2020 億美元，但在世界交易排名榜上，人民幣仍僅維持在第八大。

調查也顯示，人民幣佔世界所有貨幣的交易比重，僅從 2016 年的 4%，微幅增加至 4.3%。顯示人民幣想演變成國際貨幣的進展，非常緩慢。

相比之下，美元仍是世界最主要貨幣，在所有貨幣的交易比重，美元佔比高達 88%，與三年前相比幾無變化。第二大為歐元，佔比 32%，第三為 17% 的日圓。

在國際金融中心地位排名，中國則由 13 名晉升至第 8 名，因 2019 年外匯交易量大幅增加至 1360 億美元，較 2016 年成長了 87%。不過，世界前五大金融中心仍依次為英國、美國、香港、新加坡、日本，總和佔外匯市場交易高達 79%。

中國為開放金融市場、吸引外國投資人，並進一步使人民幣國際化，上週取消了合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 的投資上限。

然而分析師指出，由於 QFII 的 3000 億美元配額都只有使用約三分之一，本來就沒有用滿過，因此這樣的開放措施，象徵意義恐大於實質意義。

Mizuho Bank 首席外匯分析師 Ken Cheung Kin-tai 表示，近來市場對於使用人民幣最大的擔憂在於，中國本身的經濟持續放緩、生產成本上升，以及人民幣的貶值趨勢。而中國的中產階級對於人民幣的貶值與物價的上漲亦相當擔心。

施羅德首席經濟學家 Keith Wade 表示，儘管中美貿易戰火出現緩和，但消費者支出保守，企業對於投資意願仍相對低落，中國甚至整個亞洲的供應鏈都將受到牽連，全球經濟放緩的趨勢難就此扭轉。