〈全球油價噴出〉油價創10年單日最大漲幅 原油貨幣順勢走升

在周末沙烏地阿拉伯石油生產設施遭受攻擊後，全球原油產量減少 5%，部分分析師猜測可能需要數月才能讓這些設施重新恢復生產。而在此同時，與油價掛鉤的貨幣週一 (16 日) 相對美元匯率普遍上漲。

全球最大的石油出口國中的 2 個國家、加拿大和挪威的貨幣都在穩步走升。加元兌美元匯率上漲 0.3%，達 1 美元兌換 1.3250 加元；而挪威克朗上漲 0.4%，每 1 美元兌換 8.9547 克朗。

另一個主要石油生產國俄羅斯，其盧布兌美元匯率上漲 0.8%。週一最新報價是每 1 美元可兌換 63.9170 盧布。

與此同時，墨西哥比索兌美元也上漲 0.2%，週一下午匯率為 19.4377 比索兌 1 美元。

所謂的石油貨幣是指石油出口占該國相當大的國內收入比率，因此往往其匯價常隨著原油價格而波動。

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 週一上漲 14.7% 或 8.05 美元，收於每桶 62.90 美元，根據 FactSet 的數據，這是 2009 年 1 月 16 日以來最活躍合約的最大單日漲幅，當時油價曾飆升超過 20%。

11 月交割的布蘭特原油上漲 8.64 美元或 14.4%，至每桶 68.88 美元，則是 2008 年 12 月 11 日以來這個國際指標商品的最大漲幅。

儘管與石油相關貨幣有所上漲，但依 ICE 美元指數計價的國際美元，兌一籃子主要貨幣對手仍上漲 0.4% 至 98.65。

在沙烏地阿拉伯的 Abqaiq 煉油廠及 Khurais 油田週六 (14 日) 遭受攻擊後，原油價格出現飆升，該油田每天原油產量估計為 570 萬桶，相當於全球原油產量一常供應的 5% 以上。

關於供應中斷的嚴重性和持續多久的問題讓能源市場陷入困境，導致能源股和其他與油價及其副產品掛鉤的資產抬升。

獨立貨幣分析師 Marshall Gittler 在週一的研究報告中寫道，「這次襲擊無疑將提高整體通膨率，使得美國本週降息的可能性降低，故可能因此提振美元。」