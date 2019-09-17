澳洲央行會議紀要再釋寬鬆基調 澳幣跌至7日低點

澳洲央行週二 (17 日) 公布 9 月會議紀要顯示，隨著房屋建設減弱，澳洲房價可能上漲，央行將評估全球及國內發展狀況，特別是國內失業率，來決定是否進一步降息。

央行認為，為支持經濟成長，並實現 2-3% 的通膨目標，如有必要，央行就會考慮進一步降息。

會議紀要指出：「成員將評估國際和國內經濟的發展，包括勞動力市場狀況，並在必要時進一步放寬貨幣政策。」

會議紀要確認了央行的鴿派方向，澳幣兌美元盤中走弱，至 0.6850 美元下方，觸及 7 日的低點 0.6834 美元。

澳洲央行之前於 6 月及 7 月，連續兩個月降息 1 碼，在前一次會議上，央行維持利率在史上低點 1% 不變，但是央行重申前瞻性指引，認為延長低利率時期是合理的。

市場預計，今年年底前，澳洲央行將再調降利率 1 碼，至 0.75%，然後在明年初下調為 0.5%。

西太平洋銀行首席經濟學家 Bill Evans 表示，會議紀要為下一次降息提供了相當明確的理由，預計會在 10 月時實施。

紀要顯示，董事會成員最擔憂的國際變數，在於美中貿易戰的升級，因為這對全球經濟成長構成風險。在國內問題上，他們聚焦於勞力市場的閒置產能，並且認為，澳洲可以維持較低的失業率和就業不足率。

不過，對於薪資成長，成員們並不樂觀，稱「薪資成長的上升力道似乎停滯不前」。

RBC 經濟學家 Su-lin Ong 表示，9 月會議紀要確認了更明顯的寬鬆基調。

儘管如此，但澳洲 10 月的行動還是取決於全球其他央行的做法，比如日本央行和美國聯準會，還有國內的就業情況。市場預估，週四公布的 8 月份就業數據，失業率預計將由 5.2% 升至 5.3%，而央行的目標為 4.5%。