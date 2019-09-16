〈每日外資外匯觀點〉聯準會鴿派降息？將加重美元下跌風險

沙烏地阿拉伯最大原油設施遭無人機襲擊，引發避險情緒升溫，周一亞洲盤交易時段國際油價一度飆漲 19%，現貨黃金一度暴漲近 17 美元，美元指數小漲重回 98.1 之上。市場關注本周超級央行周登場，美、日、英三國央行將宣布貨幣政策，其中又以美國聯準會的 FOMC 會議最受矚目。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會將於 17 日至 18 日召開例會，市場預期將降息 1 碼。在此之前，聯準會已在 7 月 31 日宣布降息 1 碼，德意志銀行研究首席經濟學家 Matt Luzzetti 指出，聯準會 9 月降息不會是最後一次。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 指出，美元未來數周的走勢將取決於 FOMC 會後新聞發布會上的基調，並透露從聯準會官員聽來的消息顯示，聯準會不願放鬆貨幣政策，因此看空美元的人可能會對此失望。

Lien 並認為，如果本周 FOMC 聲明或鮑威爾記者會上流露出對經濟的樂觀情緒，即使宣布降息，美元也將會反彈；倘若未宣布降息的話，預期美元兌日圓甚至會升至 110。

美銀美林預期聯準會本周將鴿派降息，亦即降息 25 個基點，同時釋放進一步降息的指引，使得美元加重下跌的風險。

不過，美銀美林分析師強調，聯準會傾向進一步降息，但降息的目的依然是政策調整，而非開啟新一輪降息周期。

歐元近期反彈，BK 認為，歐元近期最大的風險之一已經過去，歐元兌美元已經觸及底部。不過，美國總統川普明確表示對歐洲央行「削弱歐元」不滿，因此需要警惕風險，包括來自美國的關稅報復行動和英國退歐後續發展。