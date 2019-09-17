英國首相強生因抗議缺席記者會 盧森堡首相稱脫歐已成夢魘

盧森堡首相 Xavier Bettel 在與英國首相強生 (Boris Johnson) 舉行會談後表示，英國的脫歐進程已經成為「夢魘」，他認為，強生無法在 10 月 31 日前，提出任何可以讓雙方認真商談的脫歐計畫。

兩人原訂共同召開記者會，但碰上示威人群，強生團隊因此要求歐盟將記者會改到室內，但遭到拒絕，強生最終決定離席，留下盧森堡首相一人獨自與媒體談話。

Bettel 重申，前任英國政府與歐盟 27 國達成的協議是可能的最好協議。他表示，歐盟的立場是，若英國要晚於 10 月 31 日才脫歐需要正常的理由，而早前協議的任何修改，也需要英國政府提出具體建議。

Bettel 說，延期是一種選擇，但必須有用，不該只為了延期而延期。

他表示，如果要在 10 月底前完成脫歐，那麼就需要可以合法操作的書面提案，不是僅僅用口頭表述，歐盟也不會接受違反單一市場的協議，那將違背雙方先前的同意內容。

Bettel 說，英國保守黨是目前造成脫歐混亂的元凶，「有些人會喜歡把責任歸咎於其他人，而不是對這種情況負責」。

強生則表示，現場有極大的噪音，他擔心兩人的聲音被親歐盟的抗議者所淹沒，這對盧森堡首相並不公平。

強生先前與歐盟執委會主席容克 (Claude Juncker) 會談，強生表示，歐盟主席「非常聰明」並且想要達成協議， 但顯然還有一些工作需要完成。

容克的團隊在會談後表示，英國並未拿出任何提案，他們「有責任提出有法律操作性的方案」，來解決屬於歐盟的愛爾蘭與屬於英國的北愛爾蘭之間，貨物自由流通的問題。

強生說，他將提出替代方案，但他拒絕透露詳情。