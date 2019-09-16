東森寵物線下門市規模衝第一 5年展店目標400家

看好寵物業發展潛力，東森國際（2614-TW）宣布，轉投資子公司東森寵物雲公司，目前旗下門市達 73 家，擁 600 多位服務人員的堅強團隊，躍升全台門店數第一的寵物連鎖商店，展望未來，東森寵物雲商店目標預計於 5 年內展店達 400 家，年營收衝 100 億元。

東森寵物雲商店董事長兼總經理陳安祥指出，根據全國寵物同業商品同業公會最新公布的白皮書資料，每年全台寵物市場超過 513 億元，此外，全台約 25% 民眾飼養寵物，看好台灣市場發展潛力，東森寵物雲商店持續展店並積極與同業整合。

陳安祥表示，東森寵物商店進入寵物市場之後，擁有來自於母公司東森新媒體控股公司的資源，除了東森寵物雲擁有超過 167 萬粉絲之外，結合新聞雲的影音、新聞、直播、節目，以資訊和知識與消費者接觸，創造專業的品牌、形象，帶動整體產業的升級和發展。

東森國際指出，去年起將網路線上的堅實基礎結合線下實體服務，陸續展店超過 30 家，團隊更走訪世界級寵物展與各國大型同業交流觀摩。

除了網羅優秀團隊、加強教育訓練、推動軟硬體升級之外，也推動寵物巡迴健檢、醫療、五星級寵物美容等，同時，以各種科學化的調查，深入瞭解飼主和毛孩，優化消費者體驗。

東森國際表示，截至目前，東森寵物雲商店已有 73 家門市，展望未來，目標預計於 5 年內達 400 家店，年營收衝 100 億元。