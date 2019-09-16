〈聯強購置新總部〉斥資逾50億元 每坪100萬創南港新高價

聯強 (2347-TW) 今 (16) 日與南港輪胎 (2101-TW) 簽約，以每坪 100 萬元，創南港商辦新高價紀錄，買下南港「世界明珠」大樓，取得 12 個樓層及 80 個停車位，總交易金額 50.87 億元，並命名為「聯強國際大樓」，預計 2024 年中完工後，作為聯強集團全球營運總部。

聯強集團總裁杜書伍表示，選定南港總部大樓有 5 大優勢，第 1，南港五鐵共構，具有交通地理優勢；第 2 是雖然距離交通樞紐近，但保持一定舒適合宜的距離，商辦屬於鬧中取靜；第 3，座落四線道的市民大道旁，道路寬敞有足夠的棟距及視野；第 5，附近具備商業區完整的機能，如商場、飯店、展覽館等。

戴德梁行總經理顏炳立指出，價格方面，內湖只有 1 鐵，但每坪成交金額落在 80 多萬，但南港有 3 鐵，成交金額之所以 100 萬元，也是經過電腦算出來的。

杜書伍表示，聯強為全球 3C 通路商，自成立以來，營業額、規模都在擴大，全球共有 26 座運籌中心，其中 10 座為自動倉儲，總使用面積達 14 萬坪，不過一直未成立總部辦公樓。

杜書伍指出，過去聯強在海外進行多宗大型併購投資案，通常雙方第 1 年會先互相了解，最重要是大股東的理念與價值觀，因為雙方合作能夠長遠一定要理念契合。

杜書伍表示，南港輪胎對此案布局 20 多年，投注相當多的心血，同時組成頂尖的建築營造團隊，雙方對打造一棟「有裡子、有面子、有未來性」的經典建築，有強烈共識。