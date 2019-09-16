台股盤前─拉回已難避免 蘋果iPhone 11系列銷售成指標

台北股市於中秋長假之後今 (16) 日開盤的走勢，以蘋果 iPhone 11 系列的市場銷售成為一大指標，但個股如大立光 (3008-TW) 在節前兩日漲勢熱烈之下，證券分析師張陳浩指出，蘋果概念上漲所帶動的台股漲勢，今天恐遭獲利了結賣壓的打壓。

張陳浩指出，台股可能面臨拉回的格局，但近期拉回的幅度並不會太大，季線 10654 為重要支撐，且目前台股短期均線呈現上揚走勢，整體格局、走勢都有利多頭攻堅到 11000 點的壓力區。

在蘋果新機發表之後，天風證券分析師郭明錤最新發表報告並上調 iPhone 11 系列 2019 年銷售量由先前的 6500-7000 萬台調高到 7000-7500 萬台同時，認為 iPhone 產業鏈可望於第 4 季穩健成長。本土投信基金經理人則認為，美商蘋果推出更多軟體服務，加上新機價格趨於親民，看好為台股帶來正面幫助，後續除留意美中貿易戰發展，也必須注意降息步調，預期 5G 相關產業及硬體升級將持續成為盤面主流。

在美股的最新收盤指數方面，上周六早晨美股收盤指數美股道瓊上漲 37.07 點，或 0.14%，收 27219.52 點。那斯達克指數下跌 17.75 點，或 0.22%，收 8176.71 點。標普 500 指數指數下跌 2.18 點，或 0.07%，收 3007.39 點。費城半導體指數下跌 5.14 點，或 0.32%，收 1605.65 點。

在台股方面，9 月 12 日台此股市重返 10800 點整數關卡之上，有助投資信心再度獲得提振，盤勢維持區間狹幅整理，加權指數終場上漲 37.2 點，收在 10827.55 點，周線連四紅，成交量 1168.56 億元。

在市場重要訊息方面，10 架無人機 14 日 襲擊 Abqaiq 和附近 Khurais 油田的煉油廠，導致每天原油產量減少 570 萬桶，占沙國石油產量的 50%。全球石油價格可能上漲多達每桶 10 美元。

另報導指出，台灣桃園亞矽創新研發園區開發案可能縮小開發面積，原擬參與投資的中華電信 (2412-TW) 可能退出，且此一開發案將可能由桃園航空城公司負責投資興建。