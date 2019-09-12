台股盤後－蘋概+鴻家軍連袂穩盤 上漲37點、守住10800點

台股今 (12) 日跟隨美股腳步，早盤一舉跳空開高，上半場雖然一度漲勢收斂、回測 10800 點，，但午盤在鴻家軍領軍一下持穩，終場加權指數上漲 37.2 點、收在 10827.55 點，成交值為 1164.84 億元。

蘋果新機首度打出「價格戰」，讓蘋果股價勁揚超過 3%，台灣的蘋概股也同步慶賀，建鼎大漲逾 5%，鎧勝 - KY、正崴也都漲逾 4%；股王大立光漲 2.44%、收在 3995 元，一舉重返季線，其餘如台郡、新日興、美律等也都有超過 2% 漲勢。

而鴻海除了身為蘋果供應鏈，盤中其創辦人郭台銘宣布退出國民黨，參選意願也漸趨明朗，被市場偏多解讀，鴻海也應升急拉上漲超過 2%，終場收在 76 元；其餘鴻家軍包括：天鈺、京鼎、廣宇、建漢、康聯生醫、乙盛 - KY 等，都表現不俗。

除了蘋果手機相關供應鏈表態，AirPods 3 為減少聲音延遲，搭載 NOR Flash 容量倍增，華邦電、旺宏下半年出貨可望放量，推升股價上漲 1.9% 及 0.8%。

雖然蘋概股表現亮眼，但是權王台積電，早盤開小高盤後賣壓湧現，終場小跌 0.5 元，收在 262.5 元，跌破 5 日線。

整體來說，本周因為中秋節連假將至，單周上漲 46.91 點，雖然收復 10800 點，但從今天盤勢來看仍可看出，投資人擔憂秋節變盤，加上逐漸接近 11000 點上漲套牢區，投資人追價意願不高，上漲力道趨緩，不過，目前台股均線多頭排列，若要再衝高，需要靜待攻擊量帶動主流強勢股帶來新一波攻勢。