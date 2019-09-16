月餅吃完衝關10900？看外資回頭力道

在中秋連假期間，國際股市並無重大變化。歐洲央行宣布降息，並預定 11 月重啟 QE，頗有引動全球新一波降息潮意味。另外加上美中貿易戰氣氛和緩，台積電 19 日再除息，台股可望再往 10900 點衝關? 如外資匯入力道轉強，台股維持多方控盤的節奏，台股仍有機會再登高，但指數一旦衝高過高，均須提防獲利下車賣壓。關鍵密碼仍為 10810、10835、10877 點。

台股近 5 個交易日都在 10800 關卡上下攻防，今日如多方強力表態，必須闖過 10835 點，才可望引動空手者追價，並展開軋空，進而續往 10877 點，以及 10906 點挑戰。但如多方信心不足，未能成功站上 10835 點，須留意回防 10810 點。多方對 10800 關卡的最後防線，則往上推高至 10788 點。如棄守 10788 點，則盤勢進入回檔。

台股如要登高，本周 9 月 19 日台指期結算前後，將是有利時機。除了外資在台指期布局仍偏多，對內資而言，9 月中旬也是法人作帳、集團作帳最有利的時機。不過以 9 月上旬的熱門族群走勢來看，法人本季的策略，似乎採作帳行情與結帳行情同步進行，部分漲幅較大漲族群，已見調節賣壓。法人作帳股部分，慣性為沿 10 日線行進，如失守 10 日均線，有提前轉為結帳的疑慮。

至於台股如欲持續登高，除了電子三王，加上外資喊多的聯發科，都不能示弱，隨沙烏地阿拉伯油田遭到無人機攻擊減產，國際油價再度蠢動，塑化等相關傳產龍頭，也有機會成為助攻指數要角! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)