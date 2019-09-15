富邦金連三年入選道瓊永續世界指數成分股 勇冠台灣金控業

2019 道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices，DJSI) 評選結果出爐，富邦金控 (2881-TW) 持續深受世界肯定，連續三年入選最高等級「世界指數 (DJSI World)」成分股，今年首度改列「保險 (INS Insurance)」類別，名列全球保險業第五，並勇奪此類別台灣金控業者龍頭。

同時，富邦金控已連續三年先後在「多元金融服務與資本市場 (FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別及「保險」類別之世界指數成分股居台灣金控業之首，亦達成跨組別連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股之成就，顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，穩居國際標竿領導企業之列。

道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 為美國道瓊公司與瑞士 RobecoSam 集團於 1999 年共同推出，擁有 20 年的評鑑經驗，截至目前已有全球 60 個產業、逾 2,500 家企業參與評比，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球機構法人列為永續績效投資的重要評估指數，亦為現今國際間最具公信力的企業永續評比。

富邦金控在企業永續領域努力不懈、用心精進，反映在經濟、環境、社會三個面向得分，今年三個面向得分高於業界平均，並再次擠身產業前 5%。綜觀「保險」產業類別中，今年富邦金控於 DJSI 的 23 個評選項目中，在隱私權保護、企業公民及公益關懷兩個項目排名高居同業之首；而在資訊與網路安全管理、稅務策略及勞工實務等三個項目的同業排名也位於產業前 5%。

富邦金控董事長蔡明興表示，道瓊永續指數不但是全球具指標性的永續績效評估指數，更從 20 年的經驗中梳理出永續發展脈絡，率先提出如：多元化、公允工資等永續議題，以具前瞻性的觀點帶動全球企業穩健成長。富邦金控透過持續參與 DJSI 評比，與世界級優質企業共同追求卓越；而富邦在公司治理、環境、社會三面向並重的策略經得起考驗、深獲國際肯定。

富邦金控自 2015 年底展開「永續經營 (ESG) 願景工程」，近四年的推動成績斐然，2017 年底簽署加入赤道原則、2018 年底導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 框架，並預計於 2019 年 9 月簽署成為 TCFD Supporter，讓富邦逐步接軌國際。

富邦金控更聚焦領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷等五大策略，建構出責任投資原則與授信規範，持續規劃友善環境之創新商品，同時也積極推動各項培力計畫，關懷社會弱勢族群。富邦金控在為股東創造最大報酬的同時，導入真實價值 (True Value) 精神，進行外部成本與效益的評估，進一步剖析 ESG 願景工程五大策略對環境與社會所貢獻的價值。

富邦金控在永續經營的努力屢獲國內外重要大獎肯定，2019 年，富邦金控已連續三年入選 MSCI 永續指數成分股 (MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG Rating 亦再次評選富邦金控為保險業 (Life & Health Insurance) 評等 A 級。此外，也持續四年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股 (FTSE4Good Emerging Index)。不僅如此，更連續兩年入選財星雜誌 (Fortune) 全球五百大企業榜單，顯示富邦金控於公司治理、企業社會責任、永續績效之優異表現在國際間有目共睹。