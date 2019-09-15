媲美星港財富管理方案要吸金 台商最想投資五大商品須放行

台灣財富管理市場迎來多重機會，為吸引台商資金加速回台，金管會將於年底前推出一套「媲美星港財富管理新方案」，但是，對台商投資人來說，在台灣投資最大問題是缺乏具備誘因的產品，金融業者提出台商最想投資的五大商品，建議金管會可以評估放寬，對症下藥地留住台商大戶。

金管會在去年的「金融發展行動方案」中，曾提出建構國際理財平台，當時已是顧立雄任內，根據方案內容，擬推動鬆綁銀行辦理債券業務規範、提供具台灣特色之金融商品、利用我國國際金融業務分行 (OBU) 作為理財及資金調度中心、成立「資產管理人才培育與產業發展基金」等措施，打造國際化理財平台。

今年又將提出「媲美星港財富管理新方案」，對於金融業者來說，都有所期待，銀行業高層表示，就實務面來說，我國因賦稅法令以及金融商品種類夠多元等問題，要趁勢一躍而成亞洲金融中心，還有一大段路得走。

銀行業高層表示，接觸台商回流談及在台灣投資，發現大部分投資人若資金回流，最想投資的五大商品包括：一、境外結構型商品有更多元連結標的，如可以連結台股指數相關商品等；二、更多境外結構型商品；三、可投資境外債券信評等級；四、可開放複委託有價證券融資保證業務；五、境外資金匯回可用於信託集合管理運用帳戶等。

台灣喊出的「亞洲金融中心」的政策願景，至今只是口號，但此次因為搭上台商回流商機，加上貿易戰、香港反送中等效應，此刻正是最重要的關鍵時間點，金融業若要銷售更多元的產品，可不是像在菜市場說賣就賣，還得靠金管會政策的開放與鬆綁，因此，年底將提的「媲美星港財富管理新方案」將備受矚目。