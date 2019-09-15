〈Q4產業景氣〉關稅變數多代工廠觀望Q4 先備妥產線因應

下半年邁入傳統消費性電子產品旺季，除仁寶 (2324-TW) 樂觀看待第 4 季表現，其餘代工廠普遍觀望，主因是美中貿易戰尚未落幕、關稅問題變化快，英業達 (2356-TW) 更指出，9 月已有部分產品被加增關稅，只能先備妥產線，隨時因應客戶需求調整。

展望第 4 季，仁寶相對樂觀，仁寶表示，雖然本季消費性筆電、非筆電產品出貨將略減約 0-5%，但下半年進入傳統產業旺季，表現將優於上半年，全年營運高峰將落在第 4 季，面對關稅不確定性，已備妥台灣產線，隨時配合客戶需求進行產線調整。

英業達則指出，全年最旺將落在本季，第 4 季將受貿易戰、產線調整影響，智慧裝置 9 月就遭關稅影響，目前正積極調整產線至馬來西亞，筆電同樣為因應 12 月的關稅，正將受影響產能移回台灣，預期最快年底完成調整。

廣達 (2382-TW) 本季筆電需求回溫，出貨較上季小幅成長，但全年來看出貨仍年減近 1 成，第 4 季不明朗的情況下，出貨表現恐維持衰退，緯創 (3231-TW) 本季筆電出量逐月往上，但貿易戰不確定性，第 4 季還在觀察，不過非筆電的伺服器，廣達、緯創則是看好下半年仍有雙位數成長。

和碩 (4938-TW) 也因貿易戰仍未解決，加上客戶新品發表拉貨狀況還不明確，目前訂單能見度約 1-2 月，第 4 季尚無明確看法。

整體而言，受客戶提前於第 2 季拉貨，代工廠本季需求、出貨不如預期，依 8 月營收觀察，僅廣達、緯創月增 10.69%、5.61%，其餘包含和碩、仁寶、英業達則呈現小幅衰退，面對第 4 季，廠商坦言，仍要看貿易戰關稅情形而定，只能先備好產線因應客戶需求。