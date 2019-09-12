美股早盤 — 美股大喜！美方考慮達成臨時貿易協議 以延遲關稅

週四 (12 日) 華爾街歡呼多項利多消息，美股盤中時段，美國財政部長梅努欽表示，美國正考慮與中國達成貿易協議，以延遲關稅實施，但必須是受益於美國工人的好協議，且美國總統川普此前亦推文預告中國將大買美農產品，顯示美中貿易 10 月協商前夕氣氛樂觀。

此前週三 (11 日) 美國總統川普已同意將中國商品關稅上調日延遲兩週 (至 10 月 15 日)，而中國官方亦承認，中國企業正針對美國農產品如美豆、美豬等進行詢價。

同時，週四 (12 日) 歐洲央行 (ECB) 也宣布降息、並準備於 11 月 1 日重啟量化寬鬆 (QE)，為股市帶來利多提振

另外其他美股盤面，由於油價大跌，埃克森美孚等能源股走跌，道瓊開盤漲幅受限，但隨著盤中時段傳出，美中可能達成臨時貿易協議，激勵科技股領漲，道瓊應聲跳漲逾百點。

截至台北時週四 (12 日) 晚間 10 時 20 分許：

道瓊指數上揚 123 點或 0.46%，暫報 27260.53 點

費半指數上漲 18.19 點或 1.13%，暫報 1624.38 點

十年期美債殖利率上漲 0.014 至殖利率 1.747%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.29% 至每桶 55.01 美元

黃金上漲 0.74% 至每盎司 1514.35 美元

VIX 恐慌指數下滑 2.94% 至 14.21 點

美元指數下跌 0.23% 至 98.42 點

道瓊應聲大漲。

今日關鍵數據

美國 8 月 CPI 月增率報 0.1%，預測 0.1%，前值 0.3%。

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預測 0.2%，前值 0.3%。

華爾街分析

中國週三 (11 日) 首度發布美國商品關稅豁免清單，美國總統川普隨後於台北時間週四 (12 日) 肯定這是中方釋出的「善意姿態」並相應地「友善回應」，宣布美國將推遲 2500 億美元中輸美商品徵收關稅上調日至 10 月 15 日。

川普預告中國將大買美農產品 (圖片：翻攝川普推特)

週四美股盤中時段，川普再度釋出利多消息，推文預告中國將大買美農產品。同時，美國財政部長梅努欽表示，川普隨時可能與中國達成貿易協議，但必須是受益於美國工人的好協議。

Marketfield Asset Management 董事長兼首席執行長 Michael Shaoul 表示，確實美中貿易戰不似先前那樣充滿敵意。

但華爾街分析師仍不敢掉以輕心，惠譽主權信評主管 James McCormack 表示：「事情變化很快，老實說，很難知道美國方面有什麼動機。所以，我不想過度解讀這個小小的讓步代表美中貿易問題正獲得解決。我認為在貿易戰中還有更多章節要寫。」

荷蘭國際集團 (ING) 大中華區經濟學家 Iris Pang 認為，中國豁免部分美國商品關稅的舉措，未必會軟化其在貿易問題上的立場。

Iris Pang 突破盲點表示，豁免關稅清單更多的是為了支援中國經濟，而不是在下個月的貿易談判之前對美方釋出善意，貿易談判仍有很多不確定因素。

川普週四再度抨擊美國聯準會「坐以待斃」，並且表示歐元區借錢還賺利息，但美國卻在付利息。

市場預估本月降息一碼的機率低於 90%。(圖片：FedWatch Tool)

市場預測本月 18 日的利率政策會議上，聯準會將進一步降息，但一些投資者降低了降息預期，根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率低於 90%。