傳本周日提交破產申請 Forever 21否認破產傳言

據《華爾街日報》引述相關人士報導，美國青少年服飾零售業 Forever 21 傳出將於本周日提交破產申請。不過破產傳言很快遭到否認，Forever 21 立即發布聲明表示並無破產計畫，並稱該公司將繼續經營絕大多數商店。

上述報導指出，銷售增長放緩、網路銷售競爭激烈以及消費習慣出現轉變，強烈打擊實體店面的銷售表現，並稱 Forever 21 將在本周日提出破產申請。

隨著越來越多年輕消費者轉向線上購物，Forever 21 透過開設大型商店進行擴張，導致公司面臨現金流緊縮並積極尋求貸款。相關人士指出，該公司計畫關閉 700 家已破產的商店。

根據外電此前報導，Forever 21 打算透過重組部門業務，提高財務流動性並調節債務，但在與貸款銀行談判進度停滯不前的情況下，破產可能性將擴大。

電子商務在零售業所佔比重越來越高，部分傳統零售商陷入苦苦掙扎。

根據諮詢機構 BDO USA LLP 報告，2019 年上半年，零售商共關閉超過 7000 家實體商店，大幅超過 2018 年全年數量，並且已有 14 家零售商申請破產，包括連鎖鞋店 Payless、親子零售商 Gymboree 等，如今，傳統零售商面臨消費模式轉變，所帶來的企業過度擴張與負債問題。

然而，根據美國商務部公布數據，美國 6 月零售銷售增長，7 月零售銷售增長 0.7%，超過分析師預期的 0.3%，在經濟強勁、失業率低與工資上漲的環境中，美國今年前 6 個月的零售銷售依然穩健。