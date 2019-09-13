美股盤後 — 道瓊連七漲！川普延遲關稅上調日 歐洲央媽降息

週四 (12 日) 川普延遲關稅上調日、美方有意向中國達成臨時貿易協議等一系列美中貿易利多消息、歐洲央行降息與重啟量化寬鬆 (QE)，激勵美股攀至接近歷史高點，道瓊與費半指數連續七個交易日揚升。

週四 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 45.41 點，或 0.17%，收 27182.45 點。

那斯達克指數上漲 24.79 點，或 0.30%，收 8194.47 點。

標普 500 指數指數上漲 8.64 點，或 0.29%，收 3009.57 點。

費城半導體指數上漲 4.60 點，或 0.29%，收 1610.79 點。

標普 11 個主要板塊僅 2 大板塊下滑，材料、房地產與非必需消費品板塊領漲，醫療保健和能源股領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 、晶片股與台股 ADR 表現漲跌互見。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.23%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.20%；臉書 (FB-US) 下滑 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.13%。

AMD (AMD-US) 上揚 1.51%；英特爾 (INTC-US) 上揚 0.42%；Skyworks (SWKS-US) 下滑 1.41%；應用材料 (AMAT-US) 下滑 0.60%；高通 (QCOM-US) 下滑 1.03%；美光 (MU-US) 下滑 0.079%； Nvidia (NVDA-US) 下滑 0.033%。

台股 ADR 以日月光漲幅最大。聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 2.20%；台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.34%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 0.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.65%。

金融股同步上揚。美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.71%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 0.86%；高盛 (GS-US) 上揚 0.89%。

今日關鍵數據：

美國 8 月 CPI 月增率報 0.1%，預測 0.1%，前值 0.3%。

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預測 0.2%，前值 0.3%。

華爾街分析：

週三華爾街開盤歡呼多項利多消息，美股開盤同步上揚，盤中時段傳出，美方將向中方提議簽署臨時的貿易協議，激勵科技股領軍跳漲，但隨後白宮官員否認此報導真實性後，美股四大指數收斂漲幅。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

Marketfield Asset Management 董事長兼首席執行長 Michael Shaoul 表示，確實美中貿易戰不似先前那樣充滿敵意。

華爾街分析師仍不敢掉以輕心，State Street Global Exchange 亞太區投資與風險諮詢主管 Daniel Gerard 表示，從投資的角度來看，美中貿易戰仍然無法預測，投資者轉向股票等風險資產中還為時尚早。

Daniel Gerard 稱：「威脅和不確定性仍然存在，美中關係仍可能會再次崩潰。」

川普週四再度抨擊美國聯準會「坐以待斃」，並且表示歐元區借錢還賺利息，但美國卻在付利息。

美國聯準會 (Fed) 前主席葉倫駁斥川普近期言論。葉倫稱：「通膨率遠遠低於目標，但沒有人想成為日本，美國走向零利率和負利率是一個長期被否決的概念。」

葉倫還表示：「雖然美國經濟處於良好狀態，但對前景的威脅有所增加，美國央行將繼續作出回應。」

美國 8 月核心 CPI 月增率優於預期，一些投資者降低本月 18 日聯準會降息的預期。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率已低於 90%。