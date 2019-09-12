聚陽8月稅前盈餘年增逾2成 前8月稅前EPS 7.23元

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (12) 日公告 8 月自結數，受越南廠火災後，調整產線及加班影響，單月稅前盈餘 2.36 億元，月減 2.1%、年增 20.1%，每股稅前盈餘約 1.08 元；累計前 8 月稅前盈餘 15.89 億元，年增 37.9%，每股稅前盈餘 7.23 元。

據悉，聚陽 8 月營收雖然成長，但營益率下滑，應是受到越南廠 7 月底失火，8 月調整產線及加班因應，導致費用增加，雖然短期營運受到影響，但隨著品牌客戶拉貨、保險金挹注下，全年營收、獲利估將不受影響。

法人估，聚陽全年營收將年增 10-15%，上看 280 億元，每股純益可望來到 9 元的水準。

聚陽 8 月營收 24.17 億元，月增 13.7%、年增 14.1%，營業利益 2.1 億元，月減 8.7%、年增 17.3%，營益率 8.71%，月減 2.14 個百分點、年增 0.24 個百分點，稅前盈餘 2.36 億元，月減 2.1%、年增 20.1%，每股稅前盈餘約 1.08 元。

聚陽前 8 月累計營收 174.41 億元，年增 18.7%、營業利益 15.75 億元，年增 38.2%、營益率 9.03%，年增 1.27%、稅前盈餘 15.89 億元，年增 37.9%，每股稅前盈餘 7.23 元。