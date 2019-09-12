聯發科攜手AIT 強化台灣AI應用人才

聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日宣布攜手 AIT(美國在臺協會)，首度公開最新的終端 AI 開發平台課程，並提供給 NASA(美國太空總署) 黑客松競賽活動的選手，引導參賽者運用最新 AI 技術，從 NASA 提供的數據中，尋找並研發可行的解決方案，強化台灣 AI 平台應用的人才。



聯發科資深副總暨技術長周漁君表示，聯發科致力以科技改善人類生活，長期以來積極扮演全球創新教育推廣的一分子，預計藉由本次賽前課程，讓參賽者掌握最新 AI 趨勢，落實終端 AI 應用的普及和多元發展，為台灣培養更多立足國際舞台的人才。

美國在台協會文化官 Eric Aldrich 表示，NASA 黑客松是美國太空總署最創新的推廣活動之一，NASA 希望分享並讓世界各地使用其開放數據資料，以增進對宇宙的認識，並指出，該活動去年有近 1.8 萬位參與者，橫跨全球 75 個國家，預計透過此次與聯發科的合作，將帶給提案團隊創新的學習體驗及技術能力，以提出更多嶄新的解決方案。



聯發科表示，本次培訓課程是首度公開最新研發的終端 AI 開發平台 NeuroPilot，參賽者可藉由賽前培訓課程，從概念進入實作，可容易地將雲端人工智慧功能轉移到終端 AI 平台上，且不需要經由網路，回應速度將大幅加快且提高個人隱私的保護，可望帶動終端 AI 在智慧時代中實現更多可能。