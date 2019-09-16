以太坊共同創辦人兼 ConsenSys 創辦人 Joseph Lubin 昨（15）日在「Ethereal Summit Tel Aviv 2019」峰會上宣布，ConsenSys 將透過全新打造的「去中心化金融（DeFi）商業應用產品套件 Codefi」進軍 DeFi 領域 。他說道，「以太坊是一個共享執行空間，我們也應該建立可以共同協作的應用。」

ConsenSys 全球金融科技聯席主管 Lex Sokolin 向媒體透露，Codefi 軟體套件甚至可堪比 Twilio 或 Stripe，這些正為各大企業處理支付數據的服務提供者。Sokolin 接著還提到這項新產品的緣由，他說，「隨著 ConsenSys 逐漸趨於成熟，它正在探尋最合適的商業模式，而此舉措實際上是在為我們想要做的事插旗」。

該產品套件將專注於 4 大領域，分別是：支付、網絡、數據分析、以及數位資產。Sokolin 表示，Codefi 是為「商業和金融打造」的區塊鏈操作系統，該項目旨在幫助機構建立在區塊鏈和去中心化金融網絡之上，藉此為「各行各業帶來價值」。

根據 Codefi 在官網上顯示的各家合作夥伴，目前入列的有：歐盟執行委員會、南非儲備銀行（SARB）、企業以太坊聯盟（EEA）、Global Digital Finance 等機構和組織。目前，雖然該公司尚未宣布具體的收入目標或客戶群，但顯然， ConsenSys 希望通過處理加密貨幣支付、使用區塊鏈系統的法定支付信息以及針對各種企業用例的 API 訪問來為企業客戶提供服務。

最終，Codefi 將成為 ConsenSys 商業模式的核心支柱，而在那之前，其初始階段將專注於服務新進企業客戶。

這篇文章 ConsenSys 也進軍 DeFi 生態系統！宣布推出商業產品套件「Codefi」 最早出現於 區塊客。

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