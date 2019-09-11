3900美元起跳！ Bakkt公布比特幣期貨「原始保證金」門檻

洲際交易所（ICE）旗下比特幣期貨平台「Bakkt」正式公布，客戶若要對其比特幣期貨產品進行保證金交易，所需繳交的原始保證金（Initial Margin）門檻額度，最低需先存入 3900 美元作為初始對沖金額。

ICE 期貨美國公司（即 Bakkt 合約實際進行交易的期貨交易所）9 月 10 日公布關於客戶初始對沖（Hedge）與投機買賣（Speculative）的金額要求，以及每月附加的費率。

加密貨幣調研機構 TradeBlock 研究主管 John Todaro 表示，原始保證金的要求是為「開設部位所需承諾的資產（抵押）額度」。根據公告，客戶若要交易 Bakkt 的每日與月度期貨合約，將必須先存入 3,900 美元存款做為初始對沖金額；若要進行投機買賣，原始保證金的要求金額較高，為 4,290 美元。

Todaro 表示，初始對沖金額要求是針對那些已經有比特幣曝險部位（Underlying Exposure）的帳戶，他並表示:「投機買賣保證金要求是針對那些透過期貨合約，對比特幣價格變動進行推測押注的帳戶。美國商品期貨交易委員會（CFTC）與其他監管機構設下這些規定是為了保護期貨市場免於過度投機，因為投機可能導致不正常的價格波動與動盪等。」

附加費率

就像初始對沖與投機買賣費率不同，Bakkt 的月內附加費率也不同。每月和每日期貨合約的對沖費率為 400 美元至 1,000 美元，但投機買賣的費率則從 440 美元至 1,100 美元。

公告中也附註澄清表明，保證金費率將依據期貨合約的到期日不一而有所不同。John Todaro 表示:「隨著合約繼續交易，會隨之產生保證金維持要求，用來繼續維持你的倉位（部位）。依據市場變化，這個倉位可能要求你提撥更多資金，好讓原始保證金回歸到原本要求的水準。」

這份公告還包括商品間信用利差的百分比率，John Todaro 解釋說，這是可用來抵銷相關投資標的部位的信用。由於比特幣目前的交易價格在 10,000 美元左右，Bakkt 這次的公告內容與上月公布「Bakkt 常見問題」所詳細陳述的預估保證金率符合，當時內容指出，原始保證金「預計是直接合約（Outright Contract）的 37% 左右」。

雖然這份常見問題的內容表示，利差預期會介於 400 美元至 800 美元間，但它確實提到，「ICRS 風險部門保留權力，可基於市況調整保證金的水準」。

期貨即將推出

就在這份公告公布之時，距離 Bakkt 預定於 9 月 23 日推出備受期待的期貨合約剩不到兩周。

回顧 Bakkt 於 2018 年 8 月首次宣布將推出合約時，曾表示不會支援保證金交易。然而，其倉庫卻在上月公布 9 月的期貨推出日期時，顯然已遠離這一立場。Bakkt 執行長 Kelly Loeffler 先前曾表示，Bakkt 的每日期貨合約將可進行保證金交易的操作，但她並未透露可用多少槓桿程度來操作該合約。

Bakkt 的倉庫已從 9 月 6 日開始接受客戶存款，不過不願透露目前已接受多少存款或持有的錢包位址。

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bakkt - 比特幣期貨: bakkt

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