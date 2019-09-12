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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                      實際
代號   證券名稱  抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄09/11
                 日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3702A  大聯大甲特09/12 上市增資       09/06-09/10  17015   50.00     50.00  凱基       01  09/11      29749
1464   得力實業  09/17 上市增資       09/10-09/12   4250   22.00     22.00  群益金鼎   01  09/16      22586
6642   富致      09/17 初上櫃         09/10-09/12    730   30.00     30.00  永豐金     01  09/16      45569
2752   豆府      09/19 初上櫃         09/12-09/17    582  105.00    105.00  福邦       01  09/18

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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