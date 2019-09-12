想獲利？Cramer：市場上拋售的高品質股 快點撿起來！

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示，隨著大型基金投資人依情緒輪換持股，不斷成長的股票已經出場，現在正式登場的是週期性股票。

市場反映了機構投資者對未來的看法。Cramer 建議，個人投資者不要嘗試玩輪轉遊戲。

「我認為，你該將其視為進入的機會，而不是出場的機會。如果高品質股下跌程度夠了，例如藥廠默克 (MRK-US) ，那這就是個進擊的機會。」

全球領先的大藥廠默克自 2018 年以來一直處於上行趨勢，歸因於該公司導入肺癌治療方案用藥 Keytruda。Cramer 指出，自 4 月到 8 月底，該公司因擴大探索 Keytruda 對其他癌症、腫瘤的用途，股價上漲了近 20%。

但自 8 月下旬起，在幾乎沒有什麼新聞的情況下，默克自高點 87.35 美元下跌到 82 美元以下，默克也不會因 Fed 預期的降息而受惠。投資者預期週五就業報告若較預期疲弱，Fed 將隨之宣布降息。

「我認為，這是因為股票的輪轉，從經濟放緩時期興旺的股票切換至經濟加速時期興旺的股票，換句話說，默克失去華爾街的寵案，是因為默克不會受益於預期中的降息，所以股票失去吸引力。」

在這場市場輪替中，Visa (V-US) 和 MasterCard (MA-US) 也同樣受到創傷，本週以來股價大幅下滑。他們的股票受益於金融科技產業的長期成長，且同時讓投資者在沒有銀行股的情況下對金融產業有曝險。

銀行股中較便宜的花旗 (C-US) 自 8 月下旬以來反而穩定攀漲了近 12%，Cramer 認為，如果不是因為市場輪換，花旗應該會走跌。

「如果市場想拋售高品質商品，那就讓他們的垃圾變成你的黃金吧！」他建議說道。