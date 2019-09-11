國紡、世祥等5家中小企在台投資44億元 建智慧產線

經濟部投資台灣事務所今 (11) 日再通過 5 加中小企業投資案，包含國紡、世祥汽材、瑞昌彩藝、名力精密鋼模、青鋼 (8930-TW) 等，一共投資 44 億元，將帶來 261 個本國就業機會。經濟部指出，國紡和世祥因堅持 MIT，成為貿易戰下的轉單受益者。

經濟部表示，國紡是台灣黏扣帶 (魔鬼氈) 龍頭，獲 Amazon、IKEA、YKK、全球最大與第二大黏扣帶商 VELCRO、Aplix 等多家國際知名企業指定使用。由於美中貿易戰轉單效應使訂單爆量，國紡規劃投資逾 11 億元在汐止科學園區成立全球運籌總部，並於雲林打造智慧化工廠，全力開發更多特殊產品，致力走向高值化、智慧管理，卡位世界供應鏈。

世祥汽材專注在 MIT 汽車懸吊系統控制臂 (Control Arm)，透過 ODM/OEM 與自有品牌「SH」並重策略成為業界佼佼者，穩坐北美前二大進口商 Federal Mogul 與 Doeman 主要供應商，在底盤三角架售後市場擁有近 70% 市佔率。世祥將在雲林縣斗南鎮投入逾 21 億元擴建新廠，以綠色工廠與智慧生產為設計理念，透過智慧製造產線帶動轉型升級。

食品包裝業者瑞昌彩藝，隨著消費者食安與環保意識高漲，決定投入超過 1 億元改建台中工業區既有廠房更新設備，導入低污染製程，生產醫療與食品領域的高品質包裝。

名力精密鋼模以模具結合塑膠成品代工、上下游一條龍的高精密製造核心競爭力，在模具相關業界居領先地位。由於明年可正式取得法國汽車零件大廠 Valeo 集團訂單，正式進入汽車二階零組件供應鏈 (Tier2)，為因應未來產能需求，將投資超過 5 億元在台中工業區新建廠房，引進全自動化智慧產線，以提升生產效率及產品良率。

輕鋼架大廠青鋼研發出技術領先全球的高毛利微孔吸音板，吸音、減噪、防潮效能突出，也是環保綠建材，獲得全球獨家專利，成為國內各重大公共工程不可或缺的建材，室內應用包括數十個北捷站體、故宮、台中榮總等。由於國內外訂單湧現，青鋼產能幾近滿載、供不應求，決議在台南樹谷園區投入 5 億元興建廠房。