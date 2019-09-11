友達拚重生股價大漲 謝金河：ADR下市成最好的解脫

面板大廠友達 (2409-TW) 日前宣布 ADR 將從紐約交易所下市，並實施購回 12.5 萬張庫藏股，同時更換總經理，三帖藥拚重生。財信傳媒董事長謝金河表示，ADR 下市是最好的解脫，但面對中國廠低價競爭的殺戮戰場沒有終點，台廠只能且戰且走、苦撐待變。

友達今 (11) 日股價一度大漲近 5%，最高衝上 8.64 元，收復季線，成交量更連 2 天爆出 10 多萬張。友達在紐約交易所掛牌的 ADR 週二 (10 日) 收 2.72 美元，大漲 0.15 美元、5.84%，ADR 收盤價折合新台幣每股約 8.49 元。

謝金河在臉書發文回憶當年，面板曾是台灣與半導體並稱的兆元產業。友達 ADR 在 2002 年 5 月以每股 11.57 美元在紐約交易所掛牌上市，當年友達股價漲到 79.5 元，ADR 最高來到 25.93 美元，但今年面板再成殺戮戰場，友達 ADR 最慘跌到 2.16 美元，跌到高峰時期的十分之一都不到，下市是最好的解脫。

謝金河表示，這個一度令人羨慕的兆元產業，先是廣輝併入友達，仁寶 (2324-TW) 的統寶最後斷尾求生，奇美與群創 (3481-TW) 合併，本來群創光電有郭台銘當後盾，但仍不敵大環境頹勢，今年奇美認賠大賣群創 19.6 萬張，令人不勝唏噓，就連大尺寸轉向中小尺寸的華映也倒下了，「台灣的面板兩隻老虎，現在連貓都不是」。

台灣面板產業已殺得見骨，近年災難輪到南韓，以 50 吋大面板為主的 LGD，去年股價大跌 41%，本業出現虧損，而老早避開大尺寸面板，轉入 OLED 的三星顯示器部門也同樣出現虧損。

謝金河表示，今年全球面板廠僅中國京東方賺錢，京東方上半年營收 550.39 億人民幣，稅後純益 16.68 億人民幣，EPS 0.048 元人民幣，市值 1388.2 億人民幣，顯見中國國家隊的威力。

謝金河認為，這場面板產業的殺戮戰場沒有終點，友達、群創等台廠只能且戰且走、苦撐待變。