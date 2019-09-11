〈蔚華攜手NI〉蔚華Q4雙引擎發動 業績可望倍增 下半年獲利動能加溫

半導體通路商蔚華科 (3055-TW) 今 (11) 日宣布，攜手 NI 國家儀器 (NATI-US) 搶進大中華區測試市場，總經理高瀚宇表示，此次與 NI 結盟是自 5 月開始，雙方合作後所產生的營收，最快第 4 季可開始貢獻，加上原先代理的 Wintest 成長動能強勁，雙引擎驅動下，第 4 季業績可望較第 3 季倍增，

高瀚宇表示，蔚華科與 NI 合作的測試儀器，受惠近期物聯網應用領域擴張，晶片需求看增，帶動測試設備訂單能見度上揚，目前蔚華科已有 8-10 家新客戶準備出貨，且客戶都在大中華區，預計今年第 4 季可開始挹注營收，明年第 1 季更將持續放量。

高瀚宇指出，蔚華科轉投資的營收認列也在今年開始挹注，目前轉投資分為 2 部分，包括思衛科技、中國廠商達上貿易，各持股 50%，後者營收貢獻明顯，主要是因後者為民生消費品貿易商，在中國內需擴大成長，營運動能強勁。

他也強調，蔚華科近期積極發展代理商的附加價值，包括售後服務、機台標準化等，創造更高的競爭門檻，毛利率也持續看增，此外，目前 NI 及 Wintest 的合計營收比重已達 6 成，第 4 季在雙引擎推升下，營運表現可望優於本季，且業績將倍增，預計明年在大中華區半導體需求帶動下，整體營運表現可望優於今年。

蔚華科上半年稅後純益 0.38 億元，年減 33.73%，每股稅後純益 0.4 元，不過下半年營運動能快速加溫，尤其第 4 季合作效益發酵，整體獲利表現將大幅攀升。