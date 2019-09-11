〈蘋果新品發表〉無支援5G！iPhone 11恐錯失中國市場換機潮？

蘋果 (APPL-US) 於台灣時間 11 日凌晨發表 iPhone 11 系列新機，同時宣布新機不支援 5G 的消息，分析師認為，這可能為蘋果下半年在中國市場的銷售帶來影響。

在蘋果發布會後，蘋果週二 (10 日) 股價上漲 1.18%，收報每股 213.7 美元。

蘋果股價走勢 (圖：Investing.com)

Canalys 分析師 Jia Mo 表示，少了 5G 支援，蘋果必須在技術創新上有所發展，以抵銷 iPhone 在硬體面的劣勢，Jia Mo 指出，未來當中國智慧手機出現強勁 5G 需求時，iPhone 劣勢會導致蘋果盈利表現在 2020 年中期受到影響。

研究機構 Gatner 預估，2020 年 5G 手機銷量將佔手機市場 6%，隨著 5G 時代到來，使用者經驗提升有望帶動價格調降，2023 年 5G 手機銷量有望突破 5 成，鑑於此，各大手機廠商無不積極佈局 5G，全球手機龍頭三星 (Samsung) 目前已有 4 款 5G 手機面世，數量遠超過同業。

而中國的中興通訊也在 8 月推出 Axon 10 Pro 5G 版，為中國首款 5G 手機，隨後華為 Mate 20X 5G 版、Vivo IQOO Pro 5G 版陸續上市，5G 手機層出不窮，不過由於中國 5G 還沒有開放商業使用，目前 5G 網路使用評價並不佳。

蘋果 11 日凌晨公布新款 iPhone 11，iPhone 11 售價為 699 美元起，低於一年前 iPhone XR 的 749 美元。針對新機降價，Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 表示，iPhone 11 的售價顯示出蘋果希望在重要的中國市場激發出更多需求。

這是蘋果首次調降新款 iPhone 價格。Ives 預計，中國市場有 6000 萬至 7000 萬用戶面臨升級選擇，成為蘋果鎖定的 iPhone 11 換機族群。

蘋果在經歷全球智慧手機銷量放緩後，今年年初起停止公布 iPhone 銷售量，不過根據研調機構 IDC 估計，今年上半年蘋果 iPhone 銷量已較去年同期減少數百萬，其中中國市佔率更從去年第 4 季的 12%，至今年第 2 季腰斬降至 6%。