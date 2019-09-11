〈蘋果新機發表〉降價可望催生果粉基本買盤 法人看好6檔蘋概股

蘋果一年一度秋季發表會今晨落幕，日盛投顧協理鐘國忠表示，蘋果新機亮點不夠亮、中國各廠牌新機崛起，估 iPhone 新機到明 (2020) 年銷量 1.95 億支，成長率僅 8%，低於以往平均「雙位數」成長率；但是罕見降價刺激買氣，預期仍將催動果粉基本買盤，在蘋果新機為避關稅提前全面拉貨下，看好台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、華通 (2313-TW)、景碩 (3189-TW)、宣德 (5457-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等 6 檔個股。

蘋果公司今天宣布推出 iPhone 11、iPhone 11 Pro 與 iPhone11 Pro Max 三款新型手機，iPhone 11 配備 6.1 吋 Liquid Retina HD 顯示器，後端鏡頭為雙鏡頭，包括 1200 萬畫素的廣角鏡頭以及 1200 萬畫素的 120 度超廣角鏡頭，前端鏡頭為 1200 萬畫素，相機搭配「夜間」模式全新功能，可自動開啟，可在低光源環境下拍攝，不用閃光燈。

除 iPhone 新功能之外，原本網友們最期待「舊 iPhone 降價」，沒想到此次新機卻在價格上出現大驚奇，iPhone 11 規格升級，售價卻比前一代 iPhone XR 便宜。

鐘國忠表示，蘋果 iPhone11 新機將上市，拉貨效應挹注蘋果供應鏈營運，各廠 8 月營收增溫，看好相關供應鏈包含獨拿新 iPhone A13 處理器的台積電；三鏡頭供應商大立光；PCB 華通、景碩；新 iPhone 配備的 USB Type C 快充功能，宣德、嘉澤也可望受惠。

鐘國忠進一步表示，雖然砷化鎵廠、機殼廠也受惠，但砷化鎵廠本益比大多偏高，如穩懋業績亮眼，估全年 EPS 可達 6 元，本益比 42 倍相對偏高；機殼廠部分，可成雖然 8 月稅前盈餘大增 60%，但是毛利率卻月減 2 個百分點、降到 22%，毛利率下滑，需要再觀望。

整體來說，鐘國忠認為，此次蘋果新機規格不脫預期，亮點不夠亮，加上接下來 9 月 19 日華為旗艦機發表，及不少中國品牌高階智慧手機相繼崛起，都可能使消費者換機時觀望，預期蘋果新機首波開賣，可能表現相對平淡。

鐘國忠指出，蘋果新機售價低預期，預期仍將催動果粉基本買盤，日盛投顧預測，iPhone 新機到明年銷量估約 1.95 億支，成長率僅 8%，低於以往平均都是「雙位數」的成長率。