中國擁抱數位貨幣浪潮 人民銀行版「正規軍」正加速駛來

【彭博】-- 試想一下，在不久的將來，中國的商業銀行自助取款機（ATM 機）取現提示語音或許會變成，「尊敬的儲戶，取紙幣請按 1，取數字貨幣請按 2 並輸入您的數字錢包碼。」

隨著電子支付的發展和推動，數字貨幣 (Digital Currency) 正以勢不可擋的腳步走來。中國作為全球電子支付的領軍者，有可能成為主要經濟體中第一個推出官方數字貨幣的國家。

中國央行支付結算司副司長穆長春 8 月公開表示，「從 2014 年到現在，央行數字貨幣的研究已經進行了五年。從去年開始，數字貨幣研究所的相關人員就已經是‘996’（每天從上午 9 點工作到晚上 9 點，每周 6 天工作制）了，做相關係統開發，央行數字貨幣現在可以說是呼之欲出了。」

為了避免在數字貨幣推出後在取款機前茫然失措，我們有必要了解一下中國數字貨幣的來龍去脈。

1、中國央行的計畫

中國央行迄今尚未公佈具體數字貨幣白皮書或相關計畫，但是央行實際上自 2014 年起就開始研究相關課題，彭博綜合央行穆長春、央行副行長範一飛等在內的發言顯示，針對中國這樣一個已經高度去現金化的社會，初期央行數字貨幣設計注重 M0 替代，而不是 M1、M2 的替代，即僅限於取代現鈔，讓居民用於各類支付。M1 和 M2 基於商業銀行賬戶，已實現電子化或數字化，沒有用數字貨幣再次數字化的必要。

與現行貨幣發行體系一樣，將由人民銀行先把數字貨幣兌換給銀行或者其他運營機構，再由這些機構兌換給公眾，而且商業機構向央行全額、100% 繳納準備金，因而保證數字貨幣依然是中央銀行負債，由中央銀行信用擔保，具有無限法償性。

2、與先行者區別

比特幣是最負盛名的數字貨幣，除此之外的加密貨幣林林總總數以百計，其中最近令監管機構比較擔心的是 Facebook 公司今年 6 月提出要創建數字貨幣 Libra，監管擔憂 Facebook 有能力利用其先進技術和龐大的客戶群體，來創造一種會對國家主權構成挑戰的貨幣。而政府推出的官方數字貨幣仍屈指可數，包括烏拉圭發行的 e-Peso、瑞典計畫今年啟動發行電子貨幣 e-Krona 試點等。

和比特幣這類數字貨幣對比，中國央行的數字貨幣將是中心化的，這與區塊鏈和比特幣的「去中心化」存在本質區別。即央行對數字貨幣有唯一的發鈔權，資金流轉方面央行可以知道自己的貨幣流轉情況，而比特幣有機器就可以造幣，並且是匿名的。

3、如何使用數字貨幣？

中國央行尚未公佈具體的數字貨幣標準和使用方法，但從使用紙鈔和硬幣的生活經驗來看，我們首先需要一個錢包來裝「錢」。能裝數字貨幣的錢包必然也是虛擬錢包，我們需要可以識別它的身份，也就是說需要註冊或創建一個屬於自己的數字錢包，兌換出來的數字貨幣將進入這個錢包。

穆長春 8 月的講話強調了央行數字貨幣主要用於小額零售高頻的業務場景。他表示，「為了引導央行數字貨幣用於小額零售場景，不對存款產生擠出效應，避免套利和壓力環境下的順周期效應，我們可以根據不同級別錢包設定交易限額和餘額限額。另外可以加一些兌換的成本和摩擦，以避免在壓力環境下出現順周期的情況。」

4、中國為什麼需要數字貨幣？

即便是電子支付十分發達的中國，在賬戶服務和通信網絡復蓋不佳的地區，民眾對現鈔的依賴程度仍然很高。而瞄准 M0 的數字貨幣，自然是劍指紙鈔和硬幣在流通過程中存在的缺陷，例如其發行、印制、回籠和貯藏等環節成本較高，流通體系層級多，攜帶不便、易被偽造、匿名不可控，而且存在被用於洗錢等違法犯罪活動的風險。

此外還有一層未被道破的原因，那就是在數字貨幣尚未有統一標準而全世界都大力研究的情況下，中國央行的先行先試有可能在統一標準上烙下自己的印記，避免人民幣在未來的世界貨幣體系中繼續受制於人。正如中國央行研究局局長王信所言，「貨幣的背後是利益、權力、政治、國際政治、外交。」前中國央行行長周小川就預計，未來可能會出現更加國際化、全球化的一種貨幣，是一種強勢的貨幣，導致主要貨幣和它產生兌換關係。

5、人們會選擇使用嘛？

很難說。至少目前來看，人行的數字錢包僅僅只是一個錢包，而在中國最普遍的電子支付手段 -- 支付寶和微信支付都還附加了社交、電子商務、打車、結賬和投資等功能，用戶雖然沒有利息收入，但可以進行各類投資，央行的數字錢包可能很難提供相似功能；央行報告顯示，2019 年第一季度，非銀行支付機構處理網絡支付業務達 58.00 萬億元，同比成長 13%。

6、為何不使用區塊鏈架構？

央行在最初研發時曾嘗試采用區塊鏈架構，但區塊鏈技術顯然無法滿足同時進行的大規模交易。穆長春指出，「去年雙十一的時候，網聯的交易峰值達到了 92771 筆 / 秒，比較一下，比特幣是每秒 7 筆。以太幣是每秒 10 筆到 20 筆，Libra 根據它剛發的白皮書，每秒 1000 筆。」

由於該技術未能達標，央行決定技術中立，不預設技術路線，不排斥通過任何技術路線實現目標，完全交由幾家指定運營機構採取不同的技術路線進行研發，功能上達到高並發需求門檻即可。「比如因為是針對零售，至少達到 30 萬筆 / 秒。」

此外，央行數字貨幣是可以加載智能合約的，但為了避免其成為有價票證，央行僅會加載有利於交易媒介、價值儲藏、計賬單位這些貨幣職能的智能合約，對於超過上述職能的智能合約會保持審慎態度。

7、隱私問題

相對於比特幣的匿名，央行的數字貨幣希望在像現金一樣易於流通的同時，還能實現可控匿名，如何保護使用者隱私就成為萬眾關注的問題。如穆長春指出，央行數字貨幣要在保證交易雙方是匿名的同時保證三反 (反洗錢、反恐怖融資、反逃稅)，這兩個之間要取得一個平衡。央行副行長範一飛此前在文章中稱，央行可要求相關機構報告大額及可疑交易，央行還可以對其設置每日及每年累計交易限額，並規定大額預約兌換；甚至在必要時，可考慮對央行數字貨幣的兌換實現分級收費。

範一飛對央行數字貨幣加載智能合約亦持審慎態度。加載除法定貨幣本身功能外的智能合約，還可能侵犯公民隱私權，不利於個人權益保護。

8、中國央行還面對哪些難題？

根據中國央行官員披露的信息，未來將發行的數字貨幣將嚴格限定於現金兌換，而非替代所有貨幣的數字貨幣。中國銀行前副行長王永利撰文指出，流通中現金已經越來越多地被電子貨幣所取代（貨幣數字化），其在貨幣總量中的比重仍在持續降低，在現有的電子貨幣體系之外，再投入巨大人力物力弄一套新的數字貨幣體系，其實際作用和價值到底有多大？

在廣袤的中國疆域上，尤其是邊遠的落後地區，推行的時間和成本也是一個問題。而如果中國央行推行的數字貨幣僅替代現金而不能替代存款，其國際化的空間恐怕亦非常有限。

數字貨幣運行體系與電子貨幣運行體系到底是什麼關係？現行的電子貨幣體系是否稍作改進就可以發揮類似作用？兩套貨幣體系如何協調管理？其中，最突出的問題就是，央行數字貨幣如何控制使用範圍與總量規模，才能不對存款形成沖擊，又能充分發揮作用？在中國央行數字貨幣「呼之欲出」之際，王永利提出的這些問題似乎仍沒有明確的答案。