美股早盤 — 聚焦蘋果新品發布 科技股下滑 道瓊跌逾近百點

週二 (10 日) 早盤美債殖利率與油價走高，能源股與金融類股表現較強，科技股下挫，全美最大的製藥 Merck 和麥當勞領跌道瓊指數，福特領跌標普指數，華爾街聚焦日內蘋果的秋季新品發布會。

截至台北時週二 (10 日) 晚間 10 時 10 分許：

道瓊指數下跌 95.03 點或 0.35%，暫報 26740.48 點

費半指數下跌 9.63 點或 0.61%，暫報 1566.87 點

二年期美債殖利率上揚 0.028 至殖利率 1.603%

十年期美債殖利率上揚 0.023 至殖利率 1.646%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.78% 至每桶 58.30 美元

黃金下跌 0.30% 至每盎司 1506.85 美元

VIX 恐慌指數上漲 7.20% 至 16.37 點

美元指數上揚 0.08% 至 98.36 點

焦點個股

蘋果秋季產品發表會將在美西時間週二 (10 日) 登場 (台北時間週三 11 日凌晨）登場，華爾街分析師預期升級週期將至，iPhone 11 最高銷量能賣 2 億台。蘋果 (AAPL-US) 股價週二開盤一度下滑逾 1%，爾後收斂跌幅。台積電 ADR (TSM-US) 下滑近 1%。

(圖片：蘋果官網)

由於福特追求成本高昂且冗長的重組計劃，評級機構穆迪預期其獲利和現金流創造將出現疲軟，已將福特汽車 (F-US) 的信用評級，下調至垃圾等級，福特汽車週二股價開盤跌逾 5%。

美國速食連鎖集團溫蒂漢堡 (Wendy's) (WEN-US) 週一盤後時段宣布加入早餐大戰並下修財測，將投資 2000 萬美元在全美地區推出早餐服務，其股價週二開盤挫跌逾 8%，

美國德州總檢察長 Ken Paxton 週一宣布，目前由 50 位總檢察長組織加入調查團隊，參與谷歌涉嫌違反壟斷法一案的調查，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週二開盤走跌近 0.3%。

關鍵數據

美國勞工部公布 7 月份就業機會和勞動力流動調查 (JOLTs) 報職位空缺有 721.7 萬個，預測 731.1 萬個，前值 724.8 萬個。

美國 8 月 NFIB 小型企業信心報 103.1，預測 103.5，前值 104.7。

華爾街分析

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週二呼籲，投資者、大眾在美中下月華府磋商前保持耐心。美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 透露，這次談判將以「人民幣操縱」做為談判重點。

近期經濟數據顯示，中國 8 月出口意外萎縮，美國非農就業報告遜預期，市場預測本月 18 日的利率政策會議上，聯準會將進一步降息。

法國興業銀行 (Societe Generale) 全球固定資產策略師 Kit Juckes 於每日報告中寫道：「最近債券漲勢回落是對 8 月殖利率大幅波動的修正，而非趨勢轉變訊號。」

Kit Juckes 認為：「上週五美國非農就業數據清楚地表明，隨著全球貿易放緩對美國經濟的影響，美國經濟正在緩慢但穩步放緩。」

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 表示：「全球央忙正提供新一輪的貨幣寬鬆政策，他們正在盡最大努力刺激經濟，使通膨率接近 2.0% 目標。然而，超寬鬆的貨幣政策尚未如預期般奏效，所以他們繼續採取同樣的措施。」