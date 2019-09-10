英特爾承認AMD搶下市佔率 誓言將「積極反擊」

在最近舉行的花旗全球科技大會 (Citi Global Technology Conference) 上，英特爾 (INTC-US) 已經承認在「部分桌機通路」中的市佔率輸給了 AMD(AMD-US)，同時該公司也誓言要「在各個領域積極反擊」，以拉回市占率。

「我們希望在各個領域積極反擊，在過去 6 到 12 個月中，我們在 PC 領域的遇到了供應問題，我們因此不得不放棄一些低階行動設備以及一些桌機通路的市占率。但是，隨著我們不斷改善供應問題，我們將在這些領域中變得更加積極。」英特爾公司副總裁兼雲端平台和技術總經理 Jason L, Grebe 表示。

外媒報導認為，Grebe 並沒有特別指出英特爾的競爭對手是誰，但顯而易見的是，針對失去市占率的部分，他所指的就是 AMD。

德國最大的硬體零售商之一 Mindfactory 最新數據的顯示，過去一年中處理器銷售額中有 79% 是來自 AMD 晶片，其中 Ryzen 3000 系列就占 50% 以上，銷售額達到英特爾的三倍以上，相比之下，英特爾晶片只佔了 22%。

此外，也有數據顯示，AMD 第二季在桌機 CPU 市場中佔有 17.1% 的市占率，較去年同期增加 4.8 個百分點，主要受惠於 Ryzen 3000 系列高性價比優勢並切入電競玩家需求。

展望未來，英特爾有幾款產品可以做為重獲市占率的選擇，像是英特爾即將推出的 10nm Ice Lake CPU 的筆記本電腦、新款發燒級處理器 Core i9-9900KS、以及更高階的 Cascade Lake-X 處理器。

在先前，有分析師指出，英特爾因 10 奈米製程不順利，導致客戶採觀望態度。AMD 同時打出低價策略和高性能優勢吸引了專業玩家，進而瓜分市占率。預期至 2020 年，兩家公司在市場上的競爭將會更加激烈。