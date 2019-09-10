全國電、禾聯碩8月營收年增雙位數 全年不看淡

家電廠禾聯碩 (5283-TW)、聲寶 (1604-TW)、三洋電 (1614-TW) 及全國電 (6281-TW)，陸續公布 8 月營收，由於去年業績慘淡，比較基期低，今年受惠高溫炎熱、政府節能減碳政策利多影響，8 月、累積前 8 月營收年增皆有增加，其中，禾聯碩及全國電營收更有雙位數成長表現，全年營收表現可期。

禾聯碩 8 月營收 5.85 億元，月減 12.36%，年增 11.42%；累積前 8 個月營收 41.04 億元，年增 4.54 元。

禾聯碩總經理林欽宏日前表示，今年首度推出國產 4K 量子點電視，為後續營運添新動能，樂觀看待今年第 4 季電視、小家電、洗碗機銷售量，法人表示，下半年營運將逐季成長，今年全年營收有望年增 10%。

全國電 8 月營收 15.76 億元，月減 19.97%，年增 13.67%；累積前 8 個月營收 124.64 億元，年增 4.79%。

全國電總經理林政勳表示，今年冰箱、冷氣銷量明顯成長，9 月開始電暖器銷量動能可望啟動，第 3 季營運樂觀看待，但第 4 季到明年，原本春節是家電銷售檔期，但遇上選舉，預期業績表現將平平。

聲寶 8 月營收 5.76 億元，月減 14.25%，年增 6.09%；累積前 8 個月營收 49.82 億元，年減 3.65%。

聲寶總經理許經朝表示，今年除冷氣空調銷售暢旺外，除濕機因中南部多雨銷量年增 2 倍，第 4 季成長動能將來自電視、冰箱、洗衣機等家電產品，下半年營運有望填補上半年缺口。

三洋電 8 月營收 4.53 億元，月減 21.26%，年增 4.18%；累積前 8 月營收 37.07 億元，年增 2.29%。

三洋電表示，下半年將進入銷售旺季，在天氣炎熱助攻下，營收可望逐漸回溫，彌補上半年缺口，今年力拚營運持平去年。