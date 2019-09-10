Uber條款開罰倒數來不及考照 交長宣布給緩衝期

俗稱「Uber 條款」的汽車運輸業管理規則 103-1 條，原定 10 月 6 日將展開執法，不過因執業登記證考試場次不足，仍有數千名代僱駕駛未通過，交通部長林佳龍今 (10) 日表示，已請託內政部加開場次，交通部也將配合提供緩衝期。

Uber 條款原定 10 月 6 日上路，緩衝期 4 個月讓代僱駕駛、租賃車轉型，不過網路平台代僱駕駛自救會指出，由於雙北執業登記證報考場次額滿，距離開罰僅剩 1 個月，進度嚴重落後。

針對考照時間不足問題，林佳龍日前表示，交通部會研擬緩衝配套機制。但此舉也引發計程車業者不滿，並宣布明 (11) 日上午將發動 3000 台計程車到政院周邊道路抗議。

林佳龍今日在臉書上發文回應，昨天已當面向徐國勇請託，允諾全力加開場次，協助 Uber 駕駛人合法，交通部方面也配合提供緩衝期，希望運管規則 103-1 在下個月生效後，有時間協助 Uber 能夠加入多元計程車方案，在台灣永續經營，促進運輸服務業品質的提升。

林佳龍指出，Uber 等叫車服務受到許多乘客的青睞，包括車種選擇方便、預報車資與路線、行動與線上支付等服務，創造了良好的使用經驗，是現行多元化計程車可以進一步借鏡的方向。

林佳龍表示，政府以提升產業為目標，一方面提供計程車汰舊換新，一方面也鬆綁法規，在多元方案中推動事前計價與行動支付制度，同時，也歡迎新創業者、媒合服務提供者，在人車合法後良性競爭，加入提升整體品質的陣容。