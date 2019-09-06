〈2019電器展〉聲寶冷氣、除濕機銷售旺 全年EPS上看2元

2019 台北 3C 電腦電器空調影音展今 (6) 日登場，聲寶 (1604-TW) 總經理許經朝表示，第 3 季受惠高溫炎熱，冷氣空調銷售暢旺，除濕機因中南部多雨銷量年增 2 倍，今年全年獲利可期，法人估，利多激勵下，每股純益可望站上 2 元。

聲寶營收占比方面，冷氣機約占 30%、冰箱約占 20%、洗衣機 8%、顯示器相關產品 10%、小家電則是 20%。

展望今年，許經朝指出，雖上半年營收衰退，但 7、8 月受惠高溫炎熱，空調熱賣，銷售量比去年同期呈倍數成長，除濕機更因中南部多雨，銷量年增 2 倍，9 月業績可望延續動能，第 4 季成長動能將來自電視、冰箱、洗衣機等家電產品，下半年營運有望填補上半年缺口。

法人表示，聲寶受惠大型家電銷售暢旺，第 3 季營收有望年增逾 10%，今年全年獲利可望優於去年，每股純益有機會站上 2 元大關。

台灣三星則備戰 2020 東京奧運 8K 商機，繼今年 4 月陸續推出 75 吋、82 吋、65 吋 QLED 8K 量子電視後，今日宣布 98 吋 QLED 8K 量子電視，將在台灣上市。

台灣三星表示，過去 8K 在台灣市場滲透率不到 1%，但隨著 4K 電視在今年第 2 季滲透率已來到 8 成，幾乎接近飽和狀態，各家品牌全力拓展 8K 市場，預估今年整體 8K 電視滲透率有望成長至 5%。

展望 QLED 8K 量子電視銷售後市，台灣三星表示，今年大尺寸電視市占率逐漸攀升，其中，全球三星 75 吋以上大型機種，市占率已達 40%，截至 7 月底為止，銷售額年增 106%，目標要搶下 8K 第 1 市占率。