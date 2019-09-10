可成8月營收87億元寫9個月高點 稅前盈餘月增6成

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (10) 日公告 8 月自結數，合併營收 87.38 億元，在稼動率拉升下，營收月增 0.67%，年增 4.71%，為近 9 個月高點，稅前盈餘 27.35 億元，月增 60.22%；前 8 個月累計營收 492.96 億元，年減 13.54%。

可成 8 月營收 87.38 億元，月增 0.67%，年增 4.71%，毛利率 22%，月減 2 個百分點，營益率 15%，與上月持平，稅前盈餘 27.35 億元，月增 60.22%。

可成前 8 個月累計營收 492.96 億元，年減 13.54%，毛利率 24%，營益率 13%，稅前盈餘 136 億元。

展望下半年，可成董事長洪水樹日前在股東會後指出，下半年起可望逐季走揚，將較上半年有顯著成長，主因在市場庫存歷經 2 季去化，已消化差不多，第 3 季也將有新品推出，預期產能利用率將回歸合理水準，營運可望明顯跳升，第 4 季也將不錯，惟貿易戰使市場變數相對變多。

可成第 2 季稅後純益 27.28 億元，季增 60.85%，年減 74.81%，每股純益 3.54 元。上半年稅後純益 44.24 億元，年減 69.47%，每股純益 5.74 元。