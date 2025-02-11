可成提升資本運用效率 兩家子公司減資
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-11 18:07
機殼廠可成 (2474-TW) 今 (11) 日代兩家子公司 Uranus 及 Norma 公告，為提升子公司資本運用效率，並配合集團資本配置規劃，分別減資 4890 萬及 1.9 億美元。
根據可成公告，Uranus 減資 4890 萬美元，減資比率 19.64%；Norma 則減資 1.9 億元，減資比例達 76.34%。另外，可成也在今天同步公告，截至今天為止，可成買回的庫藏股超過 2.9 萬張，占公司已發行股份總數比率達 4.35%，庫藏股截止日為下周四 (20 日)。
可成 1 月營收 13.7 億元，月減 26.8%，年增 5.5%。可成指出，1 月因適逢農曆春節工作天數較少，導致 1 月營收呈現月減。
展望後市，可成表示，2 月開始客戶恢復正常拉貨，加上 3 月推出新品，整體動能可望進一步回溫，下半年在微軟 Windows 升級及 AI PC 帶來換機潮，有望帶動另一波成長。
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