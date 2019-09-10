玉山金8月獲利唯一逆揚 15家金控前8月賺贏去年 全年挑戰兩大關

15 家上市櫃金控 8 月獲利全數出爐，由於股息入帳進入尾聲，加上 8 月資本市場震盪加劇，影響財務操作與資產評價，金控獲利明顯較前月下滑，只有玉山金 (2884-TW) 唯一逆勢成長，不過，15 家金控前 8 月合計大賺 2732.96 億元，正式超越去年同期轉為正成長，今年全年獲利有機會力拚兩大關卡，包含總和突破 3000 億元、及挑戰歷史新高。

富邦金續坐獲利三冠王 連 2 月累計獲利超車國泰金

富邦金 (2881-TW) 自結 8 月單月稅後純益 72.2 億元、年成長 59%；前 8 個月累計稅後純益 494.5 億元、年成長 4.99%；每股稅後純益 (EPS) 為 4.58 元，續居金控三冠王。

富邦金表示，8 月主要子公司獲利全面高於去年同期，尤其富邦人壽投資收益大幅提升的挹注，8 月稅後盈餘 42.97 億元、年成長高達 90%，累計前 8 月稅後盈餘貢獻 256.4 億元。

國泰金 (2882-TW) 自結 8 月稅後純益 67 億元，累計前 8 月稅後純益 483 億元，EPS 為 3.56 元。國壽 8 月稅後純益 40.7 億元，本月外匯避險操作得宜，投資績效穩健，淨值持續增加。國泰世華銀行 8 月稅後純益 23.4 億元，國泰金表示，本月持續維持高活 存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

富邦金穩坐 EPS 王，但因富邦金股本較小，一直是富邦金每股獲利超前，但累積獲利都是國泰金稱王，不過，此戰況已改變，富邦金已連 2 月累計獲利超車國泰金。

中信金 8 月獲利創單月次高 台壽保全年股息估近百億元

中信金 (2891-TW) 自結 8 月稅後純益以 64.51 億元，寫下今年單月次高，年增 108.0%，前 8 月稅後純益 355.54 億元、年增 18.7%，前 8 月 EPS 為 1.79 元。台灣人壽成為中信金第二大獲利引擎逐漸展現成效，不但貢獻了超過 8 億元的現金股利，債券、基金、ETF 的處分與評價利益增加皆有挹注。

台壽保前 8 月的現金股利收入已入帳逾 80 億元，今年全年預估國內外現金股利收入將近 100 億元，因此後續仍將有最後一波現金股利收入。

中信金表示，該金控累計前 8 月稅後純益年成長 19%，子公司中國信託銀行及台灣人壽累計前 8 月稅後純益分別年成長 7% 及 31%，未來獲利在銀行及保險雙引擎挹注下，全年獲利前景可期。

兆豐金 (2886-TW) 自結 8 月稅後純益 22.45 億元，前 8 月稅後純益 202.91 億元，累計 EPS 為 1.49 元。其中，核心子公司兆豐銀 8 月稅後純益低於平均的 20 億元，掉到只剩下 18.25 億元。

兆豐金表示，由於每年股息進帳高峰期多落在 7 月，因此墊高獲利基期，8 月因股息收益減少，加上國際資本市場動盪，導致金融商品評價減損，至於核心業務利息與手續費收益則表現持平，導致銀行獲利縮水。

新光金獲利排名續坐第五名 玉山金前 8 月獲利續創歷年同期新高

新光金 (2885-TW) 因股利集中在 7 月入帳，8 月稅後純益降到 16.21 億元，累計今年前 8 月稅後賺 175.76 億元， EPS 達 1.43 元，獲利排名持續連兩個月位居第五名。

元大金 (2885-TW) 自結 8 月稅後純益 24.18 億元，由於 7 月有股息收益墊高基期，8 月獲利較 7 月小幅衰退約 6% ，元大金前 8 月稅後純益 160.03 億元，EPS 為 1.37 元。子公司中，元大證因股息入帳減少與股市波動影響操作不易，8 月單月獲利 8.27 億元。

玉山金 (2884-TW) 是唯一持續單月獲利成長者，自結 8 月稅後純益 19.4 億元，前 8 月稅後純益 139.8 億元，較去年同期成長 15.4%，再創歷年同期新高，EPS 為 1.20 元，玉山金表示，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務。

一銀 8 月手續費收入月減 17.7% 台新金 8 月獲利月減 26%

第一金 (2892-TW) 自結 8 月稅後純益 19.65 億元，月減 8.5%；前 8 月累計稅後純益為 140.27 億元，年增率 8.1%，累計 EPS 突破 1 元、來到 1.13 元。第一銀行 8 月份銀行獲利略低於前月水準，單月稅後賺 19.66 億元，月減 1.9%，主要是財富管理業務下滑，讓整體手續費收入降至 6.27 億元、月減 17.7%。

華南金 (2880-TW) 自結 8 月合併稅後純益為 17.28 億元。累計今年前 8 月的合併稅後純益為 120.48 億元，EPS 為 0.99 元，每股淨值則因 8 月資本市場的波動，由 7 月的 15.97 元，降到 15.22 元。

華南金副總呂金火表示，金控 8 月稅後純益較 7 月縮水，主要是銀行、證券與產險三家子公司同步衰退，其中銀行單月包括潤寅等企業呆帳損失共 3.88 億元，證券則因股息收入減少，但整體而言今年前 8 月仍較去年同期增加 13%。

台新金 (2887-TW) 自結 8 月稅後純益 11.69 億元，較前月減少 4.10 億元，月減 26%，主要是子公司台新銀行投資收益減少。累計今年前 8 月稅後純益 109.68 億元，年成長 6%，EPS 為 0.91 元

進一步來看台新銀行 7 月獲利狀況，7 月稅後純益 12.92 億元，較去年同期成長 32 %，主要是各項核心業務獲利動能持續穩健且投資收益增加；累計前 7 月稅後純益 83.62 億元，年成長 20 %。台新銀行資產品質也維持穩健，截至 7 月底逾放比為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 894.24%。

永豐金 8 月獲利月減近 27% 日盛證 8 月賺不到 1 億元月減 74%

永豐金控 (2890-TW) 自結 8 月稅後純益 11.06 億元，累計獲利 91.02 億元，EPS 為 0.81 元，兩家子公司永豐銀、永豐金證券雙雙較前月衰退，使永豐金單月獲利較前月衰退近 27%。

開發金控 (2883-TW) 自結 8 月稅後純益 10.63 億元，開發金控發言人張立荃表示，今年 1-8 月累計稅後純益 104.62 億元，相較去年同期成長約 24%，每股純益 0.72 元。

開發金子公司凱基銀行 8 月獲利來自淨利息與手續費收入，以及金融投資操作穩健，8 月稅後純益 2.85 億元，累計前 8 月稅後純益 25.53 億元。

台股 8 月量能持續成長，支撐經紀業務動能，加上債券業務與轉投資貢獻，子公司凱基證券 8 月稅後純益 4.64 億元，累計 1-8 月稅後純益 41.83 億元。中華開發資本獲利動能持續來自投資評價增長貢獻，8 月稅後純益 0.62 億元，累計 1-8 月稅後純益 25.79 億元。中國人壽 8 月稅後純益 17.39 億元，累計 1-8 月稅後純益 122.92 億元。

日盛金 (5820-TW) 自結 8 月單月獲利 2.53 億元，比上月大幅衰退 55%，前 8 月稅後純益 18.21 億元，比去年同期衰退約一成，累計 EPS 為 0.5 元。受到資本市場震盪衝擊，子公司日盛證 8 月單月賺不到 1 億元，比前月大幅衰退 74%。