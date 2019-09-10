一文掌握！今夜蘋果發布會的「最全前瞻」

2019 蘋果 (AAPL-US) 新品發表會將於台北時間週三 (11 日) 凌晨 1 時登場，而除了新款 iPhone 11 系列推出消息吸引眾多關注外，其他如 iOS 13 系統更新、Apple TV、Apple TV+、Apple Arcade 等產品的最新消息也將在發表會上搶先釋出。
市場傳聞，最新的 iPhone 可能搭載類谷歌 (GOOG-US)Pixel 3 的夜視功能，同時加強防碎技術與防水效能，預計有較大的電池容量，以及高效處理器，幫助延長電池續航時間。
另外也傳出蘋果可能捨棄原先的 5W 充電器，改由 USB-C to Lightning 傳輸線。
市場預計，蘋果將在 2019 年推出三款新款 iPhone，訂價上與去年的陣容類似，9 月 13 日正式開放預購。
以下為投資人整理，今夜蘋果發布會的「最全前瞻」：
iPhone 11
- 三款型號中較便宜的型號
- 具改進版的 Face ID
- 配備 6.1 英吋液晶顯示屏器
- 方形鏡頭
- 雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
iPhone 11 Pro
- 配備 5.8 英吋 OLED 顯示器
- 具改進版的 Face ID
- 方形 鏡頭
- 三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
iPhone 11 Pro Max
- 配備 6.5 英吋 OLED 顯示器
- 具改進版的 Face ID
- 方形鏡頭
- 三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭
- 今年將有新的色彩配置，添加新的綠色和淡紫色選項
- 與 Apple Pen 兼容
- 搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統
Apple Watch Series 5
新款 Apple Watch 預期不會有太多變化，後續版本可能支援血糖與血壓檢測功 能，但蘋果尚未向 FDA 提交相關研究報告。目前已知特色如下：
- 對處理器和電池續航時間進行微小的升級
- 提供鈦材質和陶瓷材質兩個版本
- 將是 Apple Watch 的第一款鈦版本型號
- 將納入更多與各健康相關的功能，如睡眠追蹤及心電圖 (ECG)
- 搭配 Watch OS 6 作業系統
iOS 13 軟體更新
今年 6 月蘋果全球開發者大會 (WWDC) 上，蘋果首次公布新版本的 iOS、Mac OS、Watch OS 以及 tv OS 等軟體更新，在這段期間一直處於測試階段。外界預期，這些更新可能在發布會不久後釋出。
過去幾年，蘋果軟件發布通常在 iPhone 開賣前兩天釋出，隨著新款 iPhone 11 系列將於 9 月 13 日開始預購，並在 20 日開賣，外界估計 iOS 13 有望在 18 日推出。
Apple TV & Apple TV+
據了解，最新 Apple TV 將搭載 A12 Bionic 晶片，除了擁有更快的運作速度，在使用體驗上能創造出新的用戶需求，對於即將推出的遊戲訂閱服務 Apple Arcade 也是一大利好。目前沒有報導指出 Apple TV 的推出消息
不過目前傳出，Apple TV + 電視與電影訂閱服務將在今年秋季推出，確切時間在 11 月，每月花費為 9.99 美元。目的是為了搶在迪士尼 11 月 12 日推出的類似服務「Disney+」之前。
Apple Arcade
為蘋果推出的遊戲訂閱服務，每月花費 4.99 美元，此訂閱系統能讓消費者在 iPhone、Apple TV 和 Mac 等終端裝置上進行遊戲，預計該服務將在本次發布會上首次亮相。
Apple Tag
為蘋果開發出的智慧尋物防丟標籤，能利用 iPhone 的「Find My」功能，透過藍芽進行定位，尋回失物。目前在 iOS 13 介面中，已發現類似防丟標籤的介面，故外界傳出於本次發布會釋出機率相當高。
上述產品的服務與發佈相關細節，預計都將在台灣時間 9 月 11 日凌晨 1 點的蘋果發布會上釋出。