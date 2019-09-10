一文掌握！今夜蘋果發布會的「最全前瞻」

2019 蘋果 (AAPL-US) 新品發表會將於台北時間週三 (11 日) 凌晨 1 時登場，而除了新款 iPhone 11 系列推出消息吸引眾多關注外，其他如 iOS 13 系統更新、Apple TV、Apple TV+、Apple Arcade 等產品的最新消息也將在發表會上搶先釋出。

(圖：AFP)

市場傳聞，最新的 iPhone 可能搭載類谷歌 (GOOG-US)Pixel 3 的夜視功能，同時加強防碎技術與防水效能，預計有較大的電池容量，以及高效處理器，幫助延長電池續航時間。

另外也傳出蘋果可能捨棄原先的 5W 充電器，改由 USB-C to Lightning 傳輸線。

市場預計，蘋果將在 2019 年推出三款新款 iPhone，訂價上與去年的陣容類似，9 月 13 日正式開放預購。

以下為投資人整理，今夜蘋果發布會的「最全前瞻」：

iPhone 11

三款型號中較便宜的型號

具改進版的 Face ID

配備 6.1 英吋液晶顯示屏器

方形鏡頭

雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

iPhone 11 Pro

配備 5.8 英吋 OLED 顯示器

具改進版的 Face ID

方形 鏡頭

三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

iPhone 11 Pro Max

配備 6.5 英吋 OLED 顯示器

具改進版的 Face ID

方形鏡頭

三鏡頭配置，除了搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還將推出全新的超廣角鏡頭

今年將有新的色彩配置，添加新的綠色和淡紫色選項

與 Apple Pen 兼容

搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統

Apple Watch Series 5

新款 Apple Watch 預期不會有太多變化，後續版本可能支援血糖與血壓檢測功 能，但蘋果尚未向 FDA 提交相關研究報告。目前已知特色如下：

對處理器和電池續航時間進行微小的升級

提供鈦材質和陶瓷材質兩個版本

將是 Apple Watch 的第一款鈦版本型號

將納入更多與各健康相關的功能，如睡眠追蹤及心電圖 (ECG)

搭配 Watch OS 6 作業系統

(圖：AFP)

iOS 13 軟體更新

今年 6 月蘋果全球開發者大會 (WWDC) 上，蘋果首次公布新版本的 iOS、Mac OS、Watch OS 以及 tv OS 等軟體更新，在這段期間一直處於測試階段。外界預期，這些更新可能在發布會不久後釋出。

過去幾年，蘋果軟件發布通常在 iPhone 開賣前兩天釋出，隨著新款 iPhone 11 系列將於 9 月 13 日開始預購，並在 20 日開賣，外界估計 iOS 13 有望在 18 日推出。

Apple TV & Apple TV+

據了解，最新 Apple TV 將搭載 A12 Bionic 晶片，除了擁有更快的運作速度，在使用體驗上能創造出新的用戶需求，對於即將推出的遊戲訂閱服務 Apple Arcade 也是一大利好。目前沒有報導指出 Apple TV 的推出消息

(圖：AFP)

不過目前傳出，Apple TV + 電視與電影訂閱服務將在今年秋季推出，確切時間在 11 月，每月花費為 9.99 美元。目的是為了搶在迪士尼 11 月 12 日推出的類似服務「Disney+」之前。

Apple Arcade

為蘋果推出的遊戲訂閱服務，每月花費 4.99 美元，此訂閱系統能讓消費者在 iPhone、Apple TV 和 Mac 等終端裝置上進行遊戲，預計該服務將在本次發布會上首次亮相。

Apple Tag

為蘋果開發出的智慧尋物防丟標籤，能利用 iPhone 的「Find My」功能，透過藍芽進行定位，尋回失物。目前在 iOS 13 介面中，已發現類似防丟標籤的介面，故外界傳出於本次發布會釋出機率相當高。

上述產品的服務與發佈相關細節，預計都將在台灣時間 9 月 11 日凌晨 1 點的蘋果發布會上釋出。