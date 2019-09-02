蘋果發布會將至 新市場焦點Apple Watch有何特色？

9 月 10 日星期二開始的連續一周，蘋果 (APPL-US) 將在公司總部舉辦最新的新產品活動。 儘管許多人期待的是 2019 年的新 iPhone，但有些人可能更有興趣了解 Apple Watch Series 5 的新功能。

此款智慧型手錶的最新版預計將在即將到來的活動期間亮相。

根據消息指出，蘋果的線上商店已經開始出售 Apple Watch 的一些錶帶， 這可能意味著，由於預計 Apple Watch 5 系列即將釋出，該公司決定不補充這些錶帶的庫存。

以往每當蘋果推出一款新款手錶時，它也會同時推出一些新款錶帶，不再更替完售錶帶的決定可能被視為新款手錶即將推出的線索。

目前資訊得知新款手錶可能具備的特色包括：

Apple Watch Series 5 可能具備血壓監控設備。去年，蘋果獲得了一款基於手錶設備的血壓計專利。

Apple Watch Series 5 將提供陶瓷外殼和 40mm 及 44mm 尺寸的鈦金屬外殼。

Apple Watch Series 5 將搭載 WatchOS 6

原生的 Apple Watch 睡眠追蹤功能

然而，有些功能很可能無法在今年的 Apple Watch 中看到，但可能會包含在明年的 Apple Watch Series 6 中。

其中之一就是智慧型手錶的原睡眠追蹤功能。類似功能已經出現在許多競爭對手的智慧型手錶中。

雖然 Apple Watch 沒有配備相機，但該公司仍獲得了一項專利，將可以整合到 Apple Watch 的錶帶中。

近期，蘋果提交的一項專利表明，它正致力於開發與 Apple Watch 連動的手勢。

該專利中揭示的一些手勢包括允許用戶透過握拳接聽電話。輕彈手腕能讓使用者滾動訊息等。

另外，消息指出，蘋果一直致力於為 Apple Watch 開發一款旗艦級功能，讓用戶無需透過抽血便可以使用手錶監測血糖指數。

如果此一功能成真，它將為消費者提供一個巨大的吸引力，因為糖尿病患者每年必須在傳統測試設備上花費數百美元來監測他們的血糖。