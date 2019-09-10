馬雲交棒！一文細數馬雲與阿里的20年奮鬥史

今 (10) 日馬雲離開一手創立阿里巴巴集團，雖然到 2020 年阿里巴巴年度股東大會前，馬雲仍會繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，但如今馬雲已不在擔任阿里巴巴內任何管理職務。

(圖片: AFP)

阿里巴巴成立於 1999 年，早期創業團隊由馬雲等 18 個合夥人組成，隨後設立起「十八羅漢」的股權架構，在經歷 20 年的發展下，已成長為一個市值 5000 億美元的商業帝國。

馬雲許多經營理念及方向不光是影響阿里巴巴，同時也改變中國人的生活文化，下列細數馬雲為阿里巴巴，為中國帶來何種轉變。

1. 組織哲學 - 必贏文化與合夥人制

馬雲設立的阿里巴巴，是一個以創新為核心的精英組織，為了永保創新能力，阿里建立激烈的競爭機制，營造「必贏文化」，各事業群相互競爭，且高階主管在各事業群內輪調。

此外，馬雲很少採用專業經理人，為打破簡單的雇傭模式，馬雲採用「合夥人制」，只要能為阿里巴巴立大功，都能成為阿里巴巴合夥人，分享企業成功果實。

2. 創立淘寶

2003 年淘寶成立，2 年內一躍成為中國最大的購物平台，占據中國網路購物產業約 70% 的比重。同時，利用延長免會費的策略，將收取會費的 EBay 逼出中國市場。

2006 年淘寶成交額高達人民幣 169 億，超過 2005 年中國網購整體市場總量，之後仍一路成長，市占最高一度達到 80%。

而最為全球津津樂道就是馬雲創造消費話題性，將 11 月 11 日訂為光棍節，為中國網路購物瘋潮開啟新頁。

3. 支付寶

原本依附在淘寶旗下，2004 年脫離淘寶獨立營運。而支付寶所帶來的影響已不只阿里巴巴本身，也完全改變中國人生活習慣。

支付寶也從原本單純的支付工具，發展到生活服務、政務服務、社交、理財、保險、公益等多層面。

許多中國民眾已將支付寶取代現金或信用卡等交易方式，成為目前中國主流付款方式之一。

4. 收購雅虎中國

在設立淘寶後，馬雲看好虛擬業務的商機，將事業體觸角從購物平台，擴展至出入口網路搜尋平台。不過，這個合併案結果不如人意，雅虎中國併入阿里巴巴旗下後，發揮效果不如預期，無法與百度相抗衡。

5. 螞蟻金服 - 最具潛力獨角獸

原本屬於淘寶旗下，於 2014 年獨立出來自行發展，主要專注於服務小微企業與普通消費者的網際網路金融服務公司。

許多在淘寶上銷售產品的小型店家，因缺乏資金，無法擴大營運，且也難於向銀行業取得營運資金。馬雲看好這塊商機專為這類店家設立一個融資平台，鼓勵小店家創業發展。

而截至 2018 年，螞蟻金服的估值達到 1600 億美元，是全球最大的獨角獸企業。

6. 阿里雲

阿里巴巴由於從虛擬事業起步，馬雲深知雲端的重要性，在 2009 年成立雲計算及 AI 科技公司 - 阿里雲。

阿里雲以提供線上公共服務的方式，保護資料安全、及利用可靠的運算及資料處理能力，讓計算和人工智慧成為普惠科技。

7. 平頭哥

平頭哥阿里集團中主攻半導體的企業，成立於 2018 年，也是資歷最年輕的子公司。該公司是整合原本阿里巴巴體系中「達摩院」的晶片團隊及併購而來的中天微公司。未來將專注於發展 AI 晶片及嵌入式 CPU，而這也是馬雲為阿里巴巴留下最後一項驚人的代表作。

馬雲離開阿里巴巴後，將開啟另一旅途，大家都期待馬雲神話能再延續，再創造一個不亞於阿里巴巴的新帝國。