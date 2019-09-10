確定了！蘇揆視察屏東 正式宣布高鐵南延

行政院長蘇貞昌今 (10) 日上午前往屏東視察交通建設，親自宣布高鐵將南延屏東，蘇揆指出，屏東人盼望高鐵延伸已經非常久了，交通部今天將 4 大路線規劃案向外界說明，也期盼高鐵延伸屏東能讓台灣軌道運輸升級。

蘇揆今天偕同交通部長林佳龍等官員，前往屏東視察，地點就位在台一線 394.2K 北側電塔旁空地，鄰近六塊厝高鐵場址，蘇揆親自向屏東鄉親報告高鐵南延的好消息。

蘇揆表示，總統蔡英文關心整體台灣的建設，包括西部高鐵、東部快鐵等方案，期盼讓整體台灣軌道運輸升級，台灣整體的國力也能同步提升。

根據鐵道局規劃，高鐵南延屏東案共有 4 條路線，分別是「燕巢案」、「左營案」、「高雄案」、「小港潮州案」。其中，左營案、燕巢案路廊可行性研究，是在去年完成並提報交通部，而高雄與小港潮州方案，則是鐵道局在 7 月時新增。

據了解，左營案從高鐵左營站北側股道岔出，跨越高屏溪至屏東市，於屏東市區東側台糖六塊厝農場設高鐵屏東車站，全長約 17.6 公里，行車時間 15 分鐘，興建經費約 619 億元。

而小港潮州案是從左營往南到小港機場增設一站，再往東延伸至屏東潮州，不過，小港潮州案涉及市中心大量拆遷，且腹地不足、經費高，可行性最低。