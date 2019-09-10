VIP客群擁2大特性 台灣人壽搶攻高端客群保險商機

為增加客戶黏著度，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (10) 日宣布推動高端客群服務升級，主要是透過大數據分析發現，高端客群擁有「願意積極理財」、「重視健康風險」的兩大特性，因此瞄準每年實繳保費 500 萬元以上、或近五年累計所繳保費 3000 元萬以上的 VIP 客戶，搶攻高端客群保險商機。

台灣人壽表示，透過內部大數據分析觀察內部 VIP 客戶的輪廓後發現，VIP 客戶族群擁有「願意積極理財」、「重視健康風險」的兩大特性。像是持有的投資型商品保單數，VIP 客戶是一般客戶的 3.5 倍以上，而癌症險商品平均保額，VIP 客戶也較一般客戶高出 1.8 倍。

若再進一步依照人生階段分析更能發現，屬於 61 歲以上銀髮養老族的 VIP 客戶，癌症險保額是一般客戶的 1.6 倍；屬於 51 歲至 60 歲退休準備族的 VIP 客戶，癌症險保額是一般客戶的 1.9 倍；屬於 41 歲至 50 歲家庭責任期的 VIP 客戶，癌症險保額是一般客戶的 1.8 倍。

此外，台灣人壽綜合來看也發現，VIP 客戶在其他醫療、失能、重大疾病的保費金額，比起一般客戶平均保費，都可高出 2 到 3 倍，顯示高資產客戶對健康議題關注程度高，也願意支付更高的醫療保障費用。

有鑑於此，台灣人壽全新規劃兩大 VIP 尊榮服務，只要同一要保人投保台灣人壽保單，每年實繳保費加權換算累積達 500 萬元以上，或是近五年累計所繳保費 3000 萬元以上，即能享有包含健康禮賓、商務禮遇、生活享樂等服務，例如領先同業從健康預防、醫療諮詢、就醫治療等，提供專業客製化的健康醫療禮賓過程等，大舉搶攻高端客群的保險商機。