台股封關神龍騰飛年漲30% 每位股民平均獲利136萬元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 16:22
台股農曆封關日上演神龍騰飛走勢，加權指數上漲 225.4 點，以 23525.41 點作收，成交值 3541.72 億元，創農曆封關日收盤新高。台股金龍年累計大漲 5429.34 點，締新猷，上市公司市值全年增加約 18 兆元，平均每位股民大賺 136 萬元，相較於兔年獲利 86 萬元又多出 50 萬元。
台股金龍年累計大漲 5429.34 點，寫下史上最大漲點紀錄，累計漲幅達 30%，帶動上市公司市值長胖 18.01 兆元，總市值衝上 75.53 兆元。
根據證交所公告截至 2024 年 12 月底的統計資料，台股投資人開戶數達 1321 萬 6041 人，以此推算，龍年平均每位股民獲利 136.27 萬元。
證交所統計，截至 2024 年底，上市公司家數為 1031 家，較 2023 年底淨增加 34 家。2024 年上市 IPO 掛牌家數 36 家，為 2012 年以來新高，IPO 籌資金額 427.5 億元亦創歷年新高。申請上市家數達到 31 家，亦是十年來次高的佳績，其中，新經濟產業占比已達 4 成以上，展現多元產業共榮的局面。
國內 ETF 蓬勃發展，2024 年新推出 21 檔，較 2023 年 13 檔大幅增加，截至 2024 年底，ETF 上市檔數共有 174 檔；ETN 上市檔數共有 21 檔；權證 2024 年共新發行 58235 檔。
證交所指出，若從指數的本益比、殖利率或股價淨值比來觀察，2024 年台股指數表現亮眼，本益比及股價淨值比均呈現上升，雖殖利率因股價推升而下降，但仍保有 2.46% 的水準。
為吸引多元資金布局，證交所積極回應外資建言，過去一年開放證券商與保管機構間得採買賣互抵淨額交割、境外華僑及外國人得指定二家以上保管機構等友善外資投資措施。台股也成功吸引國際資金長駐，2024 年底上市公司的外資持股比重達 45.41%，較 2023 年底增加 4.78 個百分點；2024 年外資交易比重 33.7%，亦較 2023 年底增加 2.4 個百分點。
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