【馮冠華專欄】借消息挾空屠熊？

9 月 11 日推介 - 中信證券（6030）

1）上日港股市況總結：恆指週二變化不大。指數在高開 150 點後，最多曾升約 189 點，高見 26870 點；但隨 A 股回吐下，指數亦曾轉升為跌，最終收報 26684 點，上升 2 點。成交金額按日上升約 4% 至 752 億。港股通南下總成交額則按日下跌約 13% 至 118 億，流向轉為淨流出，金額少於 2 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額約人民幣 24 億。藍籌 22 升 21 跌 7 持平。



板塊方面，大麻概念、汽車、澳門博彩、石油、中資電訊及中資劵商表現較佳。做空方面，佔大市成交回落至約 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 44:56，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 26:74；重貨區方面，熊證維持在 27000-27049，牛證也不變在 25850-25899。恆指期貨夜市收報 26773，上升 145 點，高水 89 點。港股 ADR 上升 38 點，相等於恆指 26722 點。

簡評：上證結束六連升，但只是回調約 0.12%；由於整天也沒有跌穿 3000 點，暫且視作健康的整固。沒有 A 股的推波助瀾，落後的港股昨天也似有心無力，筆者預期的闖關也沒有發生。指標上，成交仍然維持低水平，做空比率雖有回落但仍屬偏高水平。而較特別的，是連續 37 天錄得淨流入的南下資金轉為淨流出；雖然金額不大，但在市況疑似回穩下轉向則有點古怪。

昨天港股收盤後，傳來國家外滙管理局取消 QFII 和 RQFII 額度限制的消息，這或可解釋部份中資劵商股昨天的強勢。筆者認為消息對 A 股必然是正面，進一步的開放，姿態上是有機會吸引國際資金繼續進場；但考慮到 QFII 和 RQFII 現今的使用度，以及現有的中港互聯互通機制，這改革應不會帶來立竿見影的效應，短期是心理多於實際作用。



A 股這散戶主導的市場，氣氛可等重要不用筆者多花唇舌了。再換上另一個角度，策略或可解讀為中央開放市場的決心，又或是對刺激股市的不遺餘力。簡單說，相信 A 股經過昨天的整固後，有機會再重拾升軌。

港股方面，受惠於此消息的層次會是較被動，但由於積弱已久，不排除借消息挾空屠熊。執筆時夜期也上升逾 200 點，升破 26800。昨天恆指闖關不成，可能只是時辰未到而已。再看熊證重貨區，除了 27000-27049 外，另一個數量略少的是在 26900-26949，值得關注。

昨天早報提及的消息股，如龍源（916）、中滙（382）、聯通（762）及中電信（728）等都能跑贏大市。舜宇（2382）的先高後低也乎合筆者的推測。



由於蘋果股價在發佈會後轉跌為升，舜宇、瑞聲（2018）及丘鈦（1478）等又有機會吸引眼球。昨天公司新聞不多，估計市場焦點會放在中資金融股、手機設備股以及一些權重股，如昨天走勢轉好的滙豐（5）上。推介方面，挑選昨天股價較落後的中資劵商中信證券（6030）。

2）外匯局昨天下午宣佈，合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制取消！而且是總額度、單家額度均取消！與此同時，RQFII 試點國家和地區限制也一並取消，面向全球敞開懷抱。



今後，具備相應資格的境外機構投資者，只需進行登記，即可自主匯入資金開展符合規定的證券投資。這意味著，境外投資者參與境內金融市場的便利性將再次大幅提升，中國債券市場和股票市場也將更好、更廣泛地被國際市場接受，預計將帶來更多境外長期資本。（上海証券報）

3）川普在 Twitter 發文，表示 9 日晚上通知國家安全顧問博爾頓（John Bolton），指白宮不再需要他的服務，並要求他辭職。博爾頓亦已提交辭職信。分析認為，川普當初起用博爾頓，主要原因是在通俄門調查等一系列執政爭議的背景下，白宮需要一位強硬的人充「門面」，以應對左派的攻擊。如今川普預備連任大選，料多會轉向國內事務，對外事務則會相對收歛和重用温和派，恰好博爾頓立場鷹派，對朝鮮、俄羅斯、伊朗和中國等相當強硬，難以與温和派共融，這或導致了他被炒的結局。（香港 01）

4）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 74 點或 0.28%，標指和納指則分別上升 0.03% 及下跌 0.04%。十年期債息報 1.744%，美滙指數最新 98.32，紐約期油最新報 57.93 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：華電福新（816）公布，8 月完成總發電量 434.37 萬兆瓦時，按年增加 19.3%。其中，風電發電量增加 11.5%；太陽能發電量增加 8%；水電發電升 1.2 倍；天然氣發電量增加 31.8%。另外，煤電發電量則下跌 5.6%；其他清潔能源發電量下跌 54.6%。

廣州白雲山醫藥（874）公布，建議分拆公司旗下廣州醫藥於香港上市。公司指，目前建議分拆及上市處於項目啟動階段，最終須待公司股東批准及中國證監會、香港聯交所核准後，方可作實。

中滙集團（382）發盈喜，預期截至 8 月 31 日止全年度所錄得的綜合盈利（不考慮上市費用），較去年同期顯著增加，主因是學生人數上升及平均學費上升。

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